El Espinar aprueba el presupuesto de 2026, que supera los 15 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de El Espinar ha aprobado el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 15.368.752,66 euros en el estado de gastos y 15.635.696,65 euros en ingresos, lo que, según el Consistorio, permite contar con unas cuentas “equilibradas” y nuevamente cerradas con superávit. El documento salió adelante con los votos favorables de Partido Popular y Vox y el rechazo de PSOE e Izquierda Unida.

Según la nota de prensa municipal, el presupuesto de 2026 registra un incremento del 15,5 % respecto al ejercicio anterior y consolida un modelo de gestión basado en “la estabilidad financiera, el control del gasto y la ausencia total de deuda”, manteniendo al Ayuntamiento como una administración “solvente y saneada”.

Más del 50 % del presupuesto se destina al mantenimiento de los servicios públicos municipales, garantizando partidas para limpieza, abastecimiento de agua, recogida de residuos, mantenimiento de calles, edificios municipales y alumbrado público, así como la actividad cultural, deportiva, social y festiva del municipio. El Ayuntamiento destaca especialmente la incorporación del nuevo contrato de recogida de residuos y el refuerzo de las partidas vinculadas al abastecimiento de agua.

El capítulo de personal alcanza los 5,44 millones de euros, e incluye las subidas salariales fijadas por la normativa estatal, la creación de nuevas plazas técnicas para reforzar áreas como urbanismo, disciplina urbanística y la Escuela Municipal de Música, así como la mejora de las condiciones retributivas de la Policía Local.

En materia de inversiones, el presupuesto contempla 1,44 millones de euros, destinados principalmente a actuaciones de asfaltado y acerado de calles, mejora de parques y zonas verdes, instalaciones deportivas, caminos vecinales, colegios y edificios municipales. Desde el equipo de gobierno se señala que estas inversiones podrán incrementarse a lo largo del ejercicio mediante la incorporación de subvenciones procedentes de otras administraciones.

En el apartado de ingresos, el Ayuntamiento subraya que el presupuesto no contempla subidas de impuestos directos, apoyándose en la estabilidad de los tributos municipales, el incremento de las transferencias de otras administraciones y la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, cuyos ingresos se destinan íntegramente a inversiones.

Con estas cuentas, el Ayuntamiento de El Espinar reafirma su compromiso con una gestión “responsable, cercana y orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos”, asegurando la prestación de los servicios municipales y el impulso de nuevas inversiones sin recurrir al endeudamiento.

El PSOE rechaza las cuentas

El PSOE de El Espinar ha votado en contra del presupuesto y ha denunciado que las cuentas aprobadas obligan a los vecinos a “pagar más para tener menos servicios”, señalando una subida del 22 % en la factura del agua. La portavoz socialista, Alicia Palomo, afirmó que “el presupuesto de Figueredo nos obliga a pagar más por tener cada vez menos y privatizar servicios” y que “PP y Vox nos suben un 22 % el recibo del agua para tapar su mala gestión”

Desde el PSOE también se critica que las inversiones reales sean insuficientes y que parte de las anunciadas dependan de la venta de patrimonio municipal, algo que, según sostienen, “no está garantizado”.