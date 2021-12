9 Comments

La preceptiva autorización del Centro de Seguridad Nacional (CSN) para la puesta en marcha de la Unidad de radioterapia del hospital de Recoletas —en el que recibirán tratamiento los pacientes oncológicos de la sanidad pública mediante un convenio con la Consejería de Sanidad— vuelve a retrasarse y corre el riesgo de que el asunto quede aparcado para el año 2022 y con ello, prolongar la obligación para los pacientes oncológicos segovianos de viajar a otras ciudades para recibir sesiones de radioterapia.

El pleno del organismo asesor tenía hasta este 15 de diciembre pendientes de celebrar dos reuniones antes de que acabe el año, pero la primera de ellas está convocada para este mismo miércoles y la autorización de la instalación de Segovia no está en el orden del día, según confirma el departamento de comunicación del organismo asesor, desde donde “se trabaja para intentar que vaya a la reunión del día 22”, la última de este año.

Desde el CSN se afirma que “queremos resolver este asunto lo antes posible”, aunque descargan directamente sobre Recoletas, promotores de la instalación, la responsabilidad de que se esté prolongando la autorización porque “empezaron bien pero luego no han sabido rematar”, en referencia a la falta de documentación aportada desde que el organismo inspeccionara la instalación, el 2 de noviembre, encontrando fallos que justificarían para el Centro que no se emita informe favorable. Se trataba de cuestiones técnicas y la incorporación de un supervisor que el organismo considere válido.

La versión de Recoletas es diferente. Su presidente, Amando Rodríguez, asegura que han cumplido hace tiempo con todos los requerimientos del CSN, tanto en los aspectos técnicos, como los referidos al supervisor. Se apoya en “19 correos electrónicos intercambiados desde el 2 de noviembre” con solicitudes de documentación y correcciones y las respuestas aportadas desde Recoletas con las correcciones pertinentes.

El último de esos correos se habría recibido el lunes, 13 “y tardamos dos horas en contestar porque pedían lo mismo que ya habían pedido antes”. No obstante, la rápida respuesta no ha sido suficiente para que la autorización de la radioterapia de Segovia entre en el orden del día del pleno de este miércoles. Con cierta desesperación, el presidente apunta que entre los últimos requerimientos recibidos que mantienen bloqueada la autorización está la exigencia de que una de las salas cercanas al búnker no se use como consulta y sí como almacén, de acuerdo con el proyecto original. “Hemos sacado el ordenador y la mesa, hemos vaciado la sala y hemos puesto un cartel que pone almacén”, subrayaba Rodríguez con ironía.

Servicio público

Los responsables del centro hospitalario prefieren descartar la posibilidad de que los problemas que retrasan desde hace dos meses la concesión de los permisos pueda responder a otros intereses que no sean los estrictamente técnicos y en declaraciones a acueducto2.com comentó en este sentido que “se me haría rarísimo que alguien, por política, dejara de prestar servicio a la sociedad y a los pacientes que no entienden de público o privado sino de que quieren recibir la radioterapia en Segovia”.

Pese a todo, en el hospital segoviano siguen confiando en lograr la autorización cuanto antes y poder poner en marcha un servicio en el que se ha realizado una inversión de 5 millones de euros “para dar servicio a la sociedad segoviana, como hacemos hace años en Valladolid y planificamos en breve para Ponferrada”, subrayó.

Un organismo consultor

El pleno del CSN es un organismo formado por cinco miembros elegidos por los grupos políticos del parlamento. En este caso, el reparto es de tres miembros designados por el PSOE, uno más por el PP y otro por Podemos.

Presidido por el ingeniero industrial Josep María Serena i Sender, entre sus consejeros, la que más carga política arrastra es la exdiputada, durante las tres últimas legislaturas, y Secretaria Federal de Cambio Climático y Sostenibilidad del Partido Socialista (PSOE), María del Pilar Lucio. El pleno se completa con la catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la universidad de Granada, Elvira Romera; el Doctor Ingeniero Industrial y catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Cataluña, Javier Dies Llovera y el Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y hasta la actualidad, investigador del Laboratorio nacional de Fusión del CIEMAT, Francisco Miguel Castejón Magaña.