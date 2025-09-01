El alcalde pedáneo de Revenga reclama soluciones al transporte

El alcalde pedáneo de Revenga, Alfonso Nevado, ha señalado en una entrevista en Radio Segovia – Cadena SER que una de las principales preocupaciones de los vecinos sigue siendo el transporte público. “El autobús, si viene lleno, no para. Y si viene con plazas vacías, tampoco para”, lamentó, explicando que muchos usuarios se quedan sin servicio pese a que la línea cuenta con 16 paradas al día.

Nevado denunció que el problema se arrastra desde hace décadas y que el sistema de venta de billetes provoca situaciones injustas. “Aunque las plazas vayan vacías, si el billete está vendido, el conductor no coge a la gente”, explicó. Según indicó, esta situación afecta especialmente a personas mayores que necesitan acudir a citas médicas en Segovia. “Estamos a tiro de piedra de la capital y la gente se queda tirada”, recalcó, reclamando al Ayuntamiento de Segovia que interceda ante la empresa concesionaria Avanza y el Ministerio de Transportes para resolver el conflicto.

El regidor pedáneo insistió en que los vecinos “pagan impuestos en Segovia y quieren tener un transporte como tienen las segovianas y segovianos”. En este sentido, pidió que las administraciones implicadas busquen una solución definitiva y que los autobuses que pasan por el pueblo hagan las paradas previstas.

Además del transporte, Nevado destacó otro problema acuciante: la falta de vivienda. “El tema de la vivienda es otro problema muy importante”, afirmó, señalando que la escasez de opciones y las dificultades para acceder a inmuebles frenan la posibilidad de fijar población en la localidad. “No solamente son fiestas, hay más cosas que tienen que resolverse si de verdad queremos fijar población en el medio rural”, subrayó.