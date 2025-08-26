El agua de las fuentes de La Granja volvió a correr por San Luis

Miles de personas disfrutaron ayer del espectáculo del encendido de las fuentes en los jardines del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso. Patrimonio Nacional realizó el tradicional encendido por la festividad de San Luis con la puesta en marcha de las fuentes habituales.

Estos juegos de agua y sus esculturas mitológicas son el principal atractivo de los jardines de La Granja de San Ildefonso. La Fama es una de las más espectaculares, ya que consigue propulsar un chorro de agua a 47 metros de altura.

Los juegos de agua de estas fuentes monumentales funcionan gracias a un sistema hidráulico único en Europa, que se mantiene prácticamente intacto desde su construcción en el siglo XVIII. El estanque del Mar y otras reservas hídricas naturales ubicadas en la zona alta de los jardines surten a las fuentes empleando solo la propia presión del agua y a través de una red de 14 kilómetros de cañerías hechas de hierro forjado.