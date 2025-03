El Día Internacional de la Mujer, que se celebra este sábado 8 de marzo, marca la agenda de ocio de este fin de semana en todo el mundo y también en la provincia de Segovia, con actos reivindicativos y sociales organizados en torno a la figura de la mujer.

De este modo, casi todos los municipios segovianos acogerán estos días actividades y eventos de diferentes géneros, como teatro, literatura, música, exposiciones y conferencias de temática femenina para conmemorar el 8M, aparte de las marchas en la calle y las lecturas de manifiestos relativos a esta jornada. En Cuéllar, mañana viernes tendrá lugar la proyección en la Sala Alfonsa de la Torre del documental ‘No estás sola (La lucha contra la manada)’ y el sábado ha sido organizado un campeonato de tenis de mesa femenino. En La Granja de San Ildefonso, el coro del colegio Agapito Marazuela interpretará mañana la canción de Manuel Carrasco ‘Mujer de las mil batallas’, en la puerta del Ayuntamiento y se dará a conocer también la canción compuesta por el artista local Israel López con motivo del Día de la Mujer. El sábado, el mercado municipal granjeño acogerá una charla coloquio con mujeres emprendedoras de la localidad de ayer y de hoy, y el domingo, dentro del cinefórum por la igualdad de género, será proyectada la película ‘Quiero ser como Bekham’ en el Salón Siglo XXI del Consistorio.

Las celebraciones se desarrollarán a lo largo del territorio segoviano, en prácticamente la totalidad de las localidades. Así, en Palazuelos de Eresma tendrán lugar varias jornadas de sensibilización sobre igualdad de género, con la representación teatral de la obra ‘El despertar de la mujer sola’, y un reconocimiento a las jóvenes deportistas del municipio. Asimismo, la fachada del Ayuntamiento será iluminada de color violeta como símbolo de la lucha por la igualdad. Torrecaballeros, por su parte, celebrará el Día de la Mujer con un concierto de Masamadre en el Centro Cultural Carlos León.

Por su parte, Nordeseg celebra este 8M en Boceguillas, con varios talleres de escritura y pancartas, una comida de hermandad, batucada, manifestación comarcal y chocolatada para concluir la jornada reivindicativa.

Música

Además, como todos los fines de semana, la música será fundamental como alternativa de ocio en la provincia. De este modo, en el Teatro Canónigos de La Granja, dentro del Klassics Fest 2025, el sábado actuarán Ivan Zenaty y Martin Kasik, al violín y al piano, con obras de Rachmaninoff, Dvorak y Gershwuin, y el domingo Ensemble Academia de Dirección CSKG, con ‘Historia de un soldado’, de Stravinsky. Y la Real Fábrica de Cristales, un escenario mágico, albergará otras dos actuaciones el sábado incluidas en el ciclo ‘Candlelight’, con Queen vs The Beatles y Cold Play vs Imagine Dragons.

Deporte y naturaleza

Las actividades deportivas y en la naturaleza tampoco faltan ningún fin de semana en la provincia y éste no será una excepción. En Cuéllar, este domingo se disputa la XIII Carrera de las Murallas, con dos recorridos de 5 y 10 kilómetros, para niños y adultos, en un circuito urbano por el casco histórico de la villa cuellarana desde los Paseos de San Francisco.

Para terminar, en Villacastín, con motivo del décimo aniversario de la toma de posesión del cronista oficial, Rafael Álvarez Rodríguez, el sábado la Sala de Juntas del Ayuntamiento albergará la presentación de su libro ‘Historia de Villacastín, estado de la cuestión’.