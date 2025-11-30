free web stats

La Segoviana salva un punto en el descuento

Posted By on 30, Nov, 2025

Paso atrás de la Gimnástica que se dejó dos puntos en su cancha ante el Atlético Astorga y aún con gol del empate en el descuento, a balón parado y lanzamiento de falta desde el lateral. Pese a todo, los de Bea siguen encabezando la tabla con el Oviedo de inmediato perseguidor a dos puntos de los segovianos.

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

