La Segoviana salva un punto en el descuento

Paso atrás de la Gimnástica que se dejó dos puntos en su cancha ante el Atlético Astorga y aún con gol del empate en el descuento, a balón parado y lanzamiento de falta desde el lateral. Pese a todo, los de Bea siguen encabezando la tabla con el Oviedo de inmediato perseguidor a dos puntos de los segovianos.
