2500 años desde que Herodoto habló de democracia. 25 siglos sobreviviendo a Atila, a Gengis Kan, a Ábalos y resulta que quien va a echar la tapa de la democracia es Trump. ¿Pero esto va de chapar o solo de dar la chapa? ¿Debe preocupar a la política o solo ocupar a los politólogos?

Antes de contar, vamos a descontar. EEUU es el 4% de la población mundial. Según The Economist, solo hay democracias plenas, a la española, en el 5% del planeta y USA ni siquiera está en esa categoría, sino entre las deficientes, con India, que suman el 40%; luego hay un 15% de sistemas híbridos, como vino con gaseosa, tipo Marruecos y el resto; otro 40%, vive bajo regímenes autoritarios como China. O Cuba, que, aunque Fidel no vive, la dictadura sigue. El faro del mundo libre ha perdido brillo, pero su liderazgo cultural en la política sigue vigente desde Pionyang a Maputo. Son los creadores del relativismo político, de la política del relato espectacular. Así que, más allá de las balas y las candidatas perdidas, es bueno poner nombres a los vientos que hay detrás de Trump para que, cuando vengan aquí, los identifiquemos.

El nombre hace al hombre, así que empecemos por decir que está triunfando la etiqueta de “Ilustración Oscura” para nombrar al movimiento que agrupa las ideas anti igualitarias, anti democráticas, elitistas y supremacistas que tienen los votantes del nuevo ex Presidente.

Apareció en el año 22 en un libro del filósofo inglés y escritor de terror Nick Land, y lo popularizó el bloguero e informático americano Curtis Yarvin. Si los ilustrados buscaban la soberanía de la razón, la libertad, la igualdad, la tolerancia y la fraternidad, estos nuevos dicen que todo eso ha sido un error y una farsa que hay que desmontar. Al lema ilustrado “atrévete a pensar” contraponen el “atrévete a pasar”. O incluso, “atrévete a negar”, porque estos movimientos, también llamados neo reaccionarios, son reacciones a otros, en este caso a lo woke y la agenda 2030, a lo que ellos creen una evolución ilustrada no deseada. Pero ¿qué aportan de nuevo al material del darwinismo social que ha construido la ideología de los ultraconservadores cuyo último invento fue el de la “Derecha Alternativa”?

Cinco novedades. Retronovedades, en realidad.

El futuro es peor. Hasta ahora, estos movimientos ultra apostaban por una evolución positiva de la historia, por un hombre nuevo, un paso adelante, siempre a mejor…pero por primera vez estamos ante una visión a lo “Benjamin Button”, es decir, lo que quieren es volver al pasado, hacer América grande de nuevo, dar marcha atrás e incluso llevarla al Antiguo Régimen. Convertir a las clases medias en clases medievales.

La confianza en un solo hombre. Sí, lo siento, señoras, tiene que ser hombre y de éxito profesional. No vale un científico y mucho menos un plasta intelectual, tiene que ser el macho alfa del capitalismo. “CEOcracia”, podríamos llamarlo, del inglés Chif Executive Officer, en español, “la polla que manda”. Heterotodos, como el griego del principio

El uso de la tecnología como solución. De hecho, la corriente se hace llamar “solucionismo tecnológico”, y piensa que nos salvará de todos los males. Desde el cambio climático a la inflación con una app, la IA o el Big Data, y así, de paso, nos quitamos las malditas normas de los estirados burócratas de Washington. Todo desde un ordenador en el sótano de tu granja mientras comes Papa Deltas.

Mandarlo todo a tomar por culo para empezar de cero. Se le llama “Aceleracionismo”. Forzar el uso de la fuerza. Asaltar el Congreso si hace falta. Hay que resetear. Apagar y encender de nuevo. Recordemos que son informáticos.

Individualismo. Desprecio a la colectivización y exaltación del individuo. Una especie de “paleoliberalismo” en el que uno tiene que defenderse solo sin esperar ayuda del Estado.

Pues estos son los ideólogos: ricos, con altas capacidades tecnológicas, la mayoría de la moderna e izquierdista California… ¿Les suena la historia? Igual que los líderes de los obreros suelen ser pijos universitarios, estos triunfadores de Silicon Valley son seguidos por los jubilados de Wyoming que nada tienen nada que ver con ellos, pero que creen que se preocupan por ellos. Una vez más, es solo un negocio más. Elon Musk, el perturbador dueño de Twitter, financió antes al Partido Demócrata para que le ayudaran con Tesla, y estos mismos ingenieros que les prohíben la tablet a sus hijos son los que dan un móvil al parado que, en lugar de usarlo como una ventana al futuro, lo hace como un espejo retrovisor. Cuando un producto es gratis es porque el producto eres tú. Por el precio de los datos y los votos. El último que pague al que apague la luz.

Una vez más el dinero. Pero ¿por qué un pobre vota a un rico? ¿Un obrero a un patrón? ¿Una mujer a un machista? ¿Un inmigrante a un racista? Lógicamente, esta Ilustración lo primero que oscurece son sus intereses reales, pero su estrategia se basa en lo podríamos llamar “la teoría de la escalera de mano”. Cuando una sociedad ha asumido que este tiempo es una mierda (lo cual es mentira, es el mejor tiempo de la historia, en la cafetería Nebraska y en el Estado), cuando se ha inculcado el miedo necesario a los de abajo y el odio suficiente a los de arriba, la ciudadanía cree que hay que llegar a una posición cómoda para afrontar el nuevo viejo tiempo y, una vez arriba, hay que tirar la escalera de una patada. El trabajador al parado, el parado al inmigrante, el inmigrante al irregular y así hasta que abajo solo esté un haitiano al que le han cogido gato.

¿Han oído ustedes a algún vecino decir que habría que dejar que las decida una sola persona que sepa mandar y que venga del sector privado? ¿Han oído decir que vivimos peor que nuestros padres, que tenemos menos libertad, que los políticos solo van a enfrentarnos con inútiles ideologías, que si los poderosos son los que realmente mandan, que manden directamente sin políticos; que acababan con la delincuencia en un par de tardes, que hay que organizar patrullas, que cada uno en su país, que da miedo salir con una mujer por lo que pueda pasar, que antes las cosas estaban más claras, que esto o lo otro no hay quién lo entienda, que vamos a peor? Pues esos son los estornudos españoles de la corriente fría que deja la Ilustración Oscura.

Podemos reírnos de su simplicidad, de que crean en las criptomonedas y no en las vacunas, denunciar sus intereses y manipulaciones, pero la realidad es que votaron sabiendo quién es Trump, y si queremos que esto sea solo una crisis y no llegue a España es obligatorio quitarnos la soberbia y la superioridad ética e intelectual con la que las democracias liberales les miramos. Ser capaces de seducir con un proyecto mayoritario y devolver la confianza en que los partidos son una agencia fiable para la gestión de sus intereses, de su educación, de su sanidad, de sus pensiones, de su seguridad. Impedir que entren “los Aldamas” en los gobiernos y los que los reciben en los partidos, porque, aunque todo sea mentira, salvo alguna cosa, con la corrupción ya tenemos a los de la oscuridad con las cosas más claras. Ya lo dijo “el Torete”: “nunca te pelees con un tío que sale de la cárcel, porque ha soñado esa pelea muchas veces”. Pero me temo que Sánchez no rehúye ninguna pelea.

Los votantes trabajadores de la Ilustración Oscura seguirán más pobres, más precarios, pero pensando que son el poder al “sol y sombra”. No veo a Abascal liderando alguna nostalgia imperial al estilo del movimiento MAGA (Make America Great Again) que se llame Movimiento Español de Nación Antigua, porque Santiago esconde un alma de funcionario debajo de su cuerpo de gladiador, y porque le sale MENA en el acrónimo. Pensar es más difícil que odiar, pero menos peligroso. No vale solo hacer autocrítica con el de enfrente. Vivir con luz es más caro y obliga a comportarse, no creerse mejor y ponerse de acuerdo. Aunque sea para decidir si vemos a Broncano o a Motos.