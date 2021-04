Bien, quizá acueducto2.com no sea el sitio más caracterizado para criticar esto, pero la verdad es que cuando recibes notas de prensa intituladas bajo rimbombantes acrónimos tal que ReLanza2 y ReinvenTa2, y a uno le compete el explicarlos (más o menos)… ¿Cómo les diría? Dejémoslo en que me pongo a espumear por la boca, convulsiono y acabo por el suelo profiriendo expresiones en lenguas muertas que nadie me enseñó.

Lo primero, voy a proponer al alto consejo de redacción de acueducto2 acabar ya de una vez con el uso de mayúsculas en medio de las palabras. ¡Es un horror! También violaciones tipográficas en manada al estilo de uso del guión bajo “_” como me sale de las pelotas. Rollo La Carcel_Centro de Creación. “Cárcel” sin acento “creación” con, ya ven. Ni les cuento con Sala Ex.Presa 1 de modo y manera que una función de guiñol en tal espacio queda en “mañana jueves, a las 18h, en la Sala Ex.Presa 1 de La Carcel_Centro de Creación. ¿Tanto costaba llamarla sala 1 del centro cultural La Cárcel? De donde los medios nos vemos enviando la gente un día a la sala Expresa, otra a la Julio Michel, o la Cárcel… Que un día ha de pasar mandar al personal a una burguesa conferencia del mampuesto encajetado y terminar en Perogordo reclutados por Galindo y su soviet plantapinos…

¿Y a cuento de qué? Pues termina uno maliciando que para embarullar y que parezca que en lugar de una sala tienes ciento. Como se verá si analizamos el plan ReLanza2 y ReinvenTa2 de la Diputación de Segovia, que a su vez se integra (creo) en el plan Reactiva2, que más o menos viene a ser el apellido covid con el que la corporación ha rebautizado sus programas de siempre reforzados con esto y aquello para la cosa de la epidemia. Básicamente se reduce al cuadro adjunto pero, como sea que esto ya suena a reiterado, van ahora Noemí Otero y Magdalena Álvarez a vender juntas lo que sospechamos ayer vendieron por separado. De manera que entre la dichosa terminología, los planes que se juntan, expanden y solapan, que no sabes si son partidas que se arrastran, totales o parciales, de la Junta, del Gobierno o de qué padre y de qué madre, uno habla ya del programa Recauchuta2, pues se termina con la idea de que esa burra que se ve es siempre la misma pero ora montada por la señora Noemí, anteayer por doña Magdalena, y ayer por las dos juntas. Que es de temer que a finales de mes quede la burra despanzurrada cuando se empeñé en montarla la corporación en pleno.

¿Tan difícil sería dejarse de cursiladas tipográficas y titular estas convocatorias como “Ayudas a la Hostelería 2021“? No, demasiado intuitivo, demasiado simple, demasiado fácil… La verdadera política de comunicación debe ser ininteligible que de paso facilita vender las veces que quieras titulares del tipo “X invertido en hostelería”. Cuando lo suyo sería explicar dónde, cómo y dónde cobrar (y a poder ser rápido) la susodicha al pobre señor hostelero y de paso al periodista, en lugar de suponerle un aficionado a los acertijos tipográficos y doctorado en semiótica por el Código Da Vinci.

Y hablando de titulaciones. Del Recauchutad2 al Enchufa2, pues como contrataque al asunto Aguiar salta el PSOE provincial a dar tralla al concejal Marco Costa, elevado -dice el PSOE- de coordinador de actividades a director del teatro Juan Bravo de manera irregular, por cuanto la de director es plaza clasificada de A2, que debería ser de A1 (top provincial) y en cualquier caso, vinculado a carrera universitaria de la que Costa, que empezó como humilde funcionario por concurso oposición de conserje, carece. El PP ni pestañea, no parece inspirar mucho miedo la acusación, y recuerda al PSOE que justo al lado tienen los juzgados y que es la de Costa situación excepcional a resolver “tan pronto se puede”, si bien el concejal es, de facto, el que ostenta -al menos de cara a los medios- la condición de director del teatro, “excepcionalmente” desde los últimos chorrocientos años.

Volveremos sobre el asunto, imagino, pues el PSOE sangra por la herida. Hasta el punto que pienso que en próximas elecciones será sospechoso hasta el que tocaba la bandurria y que no volveremos a ver a la gente del sector cultural en puestos por encima del 16 en muchos-muchos años. No en balde, es la cultura un sector donde demasiados comen migas y muy pocos hogazas. Que es el mar de fondo de todos estos embola2.