Corte de agua hoy en Ezequiel González

Debido al avance en los trabajos de ejecución de las obras de renovación de la tubería de conducción de agua potable en la calle Ezequiel González se hace necesario el corte del suministro de agua, mañana, miércoles 13 de agosto, que afectará a los edificios de los primeros números impares de la citada avenida.

El corte provisional de abastecimiento es necesario para realizar los enganches de las distintas acometidas y afectará concretamente al tramo de la calle que va desde su inicio hasta el encuentro con la calle Carretas, es decir, entre los números 1 y 21 y se extenderá desde las 9.00 horas hasta la finalización de los trabajos, que se prevé sobre las 15.00 horas.