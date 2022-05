6 Comments

Clara Luquero, la primera mujer que ha ocupado la Alcaldía de Segovia, ha dejado el cargo este 27 de mayo que ha ostentado durante ocho años, a los que se suman otros 11 como concejal. La despedida se ha producido en una sesión plenaria en la que ha estado arropada por una nutrida representación socialista encabezada por la vicesecretaria federal, Adriana Lastra, y el secretario regional, Luis Tudanca, entre otros dirigentes del partido. También estaban en el graderío sus familiares directos y también algunos miembros de asociaciones vecinales como la presidenta de la asociación de Santa Eulalia y de la Federación, Fedasve, Esther Santos, que no obstante se empeñó en matizar que su presencia tenía carácter personal y no respondía a la llamada realizada desde la Alcaldía a miembros de colectivos vecinales. También ocupaban la grada desde el inicio de la sesión buena parte de los componentes de la lista electoral del PSOE, susceptibles algunos de ellos de entrar en la Corporación en lugar, precisamente, de Luquero. Es llamativa la ausencia en ese grupo del “sustituto natural” (al ser el siguiente nombre en la lista, el número 14), Javier Serrano, aunque sí la siguiente, María Antonia Sanz.

“Si he cometido errores, o no he llegado a atender todas las necesidades, o resolver todos los problemas que se me han planteado, pido humildemente perdón”, ha dicho dirigiéndose a los ciudadanos al final de un discurso en el que ha repasado los principales hitos de su gestión y ha agradecido, uno por uno, el trabajo de todos los concejales que han formados sus distintos equipos de Gobierno desde 2014.

Pese a haber dejado de ser alcaldesa, mantendrá su condición de concejala hasta el 4 de junio, cuando se celebrará el pleno en el que, salvo sorpresa mayúscula, se investirá alcaldesa a la actual concejala de Urbanismo, Clara Martín. En esa misma sesión, Luquero entregará también su acta de concejal y abandonará definitivamente el Ayuntamiento.

El momento de la despedida estuvo cargado de emoción aunque curiosamente fue la propia Luquero la que mejor reprimió las emociones mientras las lágrimas afloraban abiertamente en los ojos de los miembros del equipo de Gobierno y de sus más estrechos colaboradores. Jesús García, mano derecha de Luquero, tuvo que interrumpir su breve discurso dos veces por culpa del llanto en la ronda de despedida de los portavoces.

Leyendo un texto de cuatro páginas, la alcaldesa saliente ha hecho revisión de su gestión a la que concedió un “balance positivo” pese a marcar como malos momentos los de la pandemia y los coletazos de la crisis económica. Críticas a los gobiernos de España del PP y elogios al socialista aparecieron también en el resumen que reflejaba los logros en materia de Cultura y Turismo y sacaba pecho por el inicio del desarrollo industrial de Prado del Hoyo, en tramitación. En esta ocasión no reflejó ningún asunto en la casilla del debe y cerró interpelando directamente a los ciudadanos. (Ver vídeo al inicio de esta información). La intervención concluyó con un largo aplauso de los asistentes y corporativos, aunque los de la oposición permanecieron sentados en sus escaños.