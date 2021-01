La Junta ha decidido endurecer las medidas ante el avance de los contagios por covid con nuevas restricciones que entrarán en vigor desde las ocho de la tarde de este sábado que se refieren al adelanto de la hora del toque de queda a las 20.00 horas, además del cierre perimetral de todas las provincias de la comunidad. Además, se limitarán las reuniones en domicilios y en la calle a sólo cuatro personas , el mínimo posible que permite la ley en este momento, o los convivientes del mismo núcleo familiar. “la recomendación es no juntarse con no convincentes en los domicilios” insistieron desde la Junta.

Desde la entrada en vigor de las nuevas medidas, que está previsto a partir de este sábado, los castellanos y leoneses no podrán salir de sus provincias y además deberán quedarse en sus casas desde las 20.00 horas. En este sentido, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha reconocido que el Gobierno “ha ido al limite exprimiendo al máximo las medidas aplicables que nos permite el estado de alarma”, mientras que matizó respecto a los horarios que esa situación de alarma “permite limitar el toque de queda al horario nocturno y el horario nocturno comienza a las 20.00 horas”.

Otras decisiones previstas por la Junta y que aparentemente no chocan con el decreto de estado de alarma fijan que las actividades de culto se celebren utilizando sólo un tercio de los aforos posibles con un máximo de 25 personas. El nuevo paquete de restricciones no afecta a la hostelería para la que se sigue permitiendo la actividad sólo en las terrazas con mantenimiento estricto de las distancias de seguridad y la prohibición de fumar en esos lugares.

El presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, junto a la responsable de Sanidad, Verónica Casado, adelantó las medidas en una reunión celebrada este 15 de enero con los alcaldes de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y presidentes de diputación, mientras que durante la tarde de ayer se produjo una reunión entre los grupos políticos de las Cortes regionales en las que también se trató de consensuar estas medidas

“Si no hay efectos en quince días el confinamiento es inevitable”

En la rueda de prensa posterior, el portavoz del Gobierno, Francisco Igea, apuntó que las medidas se adoptan en medio de “un momento de especial gravedad” y que tratan de compaginar la reducción de la actividad social con el mantenimiento de “un mínimo de la actividad económica”.

“Sabemos que son medidas duras pero también sabemos que la situación a la que nos enfrentamos es muy difícil” insistió Igea que apeló de nuevo a la responsabilidad de los ciudadanos.

El vicepresidente advirtió que las medidas no tendrían un efecto inmediato y que las graves cifras de contagios y fallecimientos que se están produciendo, con récords diarios, se mantendrán durante, al menos, las próximas dos semanas aunque lanzó un mensaje de esperanza porque “vamos a salir de esta situación como lo hemos hecho en otras ocasiones”.

En este sentido, limitó las nuevas restricciones a un periodo de 15 días, aunque no con la idea de eventuales prórrogas posteriores sino que “si no hay efectos de estas medias en quince días el confinamiento es inevitable”, reflexionó el vicepresidente en referencia a las reclamaciones que llevan días realizando ante el Gobierno para que ordene el confinamiento total de la ciudadanía. No obstante, los servicios de prensa de la propia Junta sostienen que “tendrán como duración el propio estado de alarma, sin perjuicio de que las mismas puedan ser moduladas, flexibilizadas o suspendidas por el presidente de la Junta de Castilla y León en virtud de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad”.