Segovia se va del nacional de Atletismo disputado en Tarragona con dos bronces, el de Idaira Prieto en 5.000 y el de Águeda Marqués, en 1.500.

En el 1.500 la soriana Marta Pérez tomaba la cabeza forzando un ritmo más alto, con Esther Guerrero, Águeda Marqués y Marina Martínez tras ella. Pero en el último 400 se escapaba Guerrero con poderío y ni Marta Pérez ni Águeda Marqués pudieron con el tirón de la campeona, a las que incluso distanció más aún en la última recta. Oro para Esther Guerrero con 4:12.53, plata para Marta Pérez, con 4:14.15 y bronce para Águeda Marqués (4:14.58). Con su proverbial naturalidad Marqués no se andaba con rodeos: “me han dado un toque en la última vuelta y allí me han reventado. Mal, mal por mi parte, pero no me voy a morir ni se acaba el mundo, aprenderé de esto”.

Si el bronce de Marqués sabe a poco, tras su plata en el pasado nacional y su memorable participación en los Juegos, el de Idaira Prieto ha sido, sino una sorpresa, una ratificación total de su potencial en el fondo femenino. Prieto no podido con la favorita, la palentina Marta García, plusmarquista nacional, pero se ha marcado todo un carrerón en los 5000, con la también palentina Carla Gallardo de segunda y la segoviana cerrando el podio. “Salí a por todas y me llevo esa medalla para casa, para mi gente”, escribía en Instagram la segoviana.