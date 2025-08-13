4 Comments

La alcaldesa de Boceguillas, Cristina Cristóbal, ha mostrado su preocupación en los micrófonos de Radio Segovia Cadena Ser por el inminente cambio de médico en el consultorio local, que depende del Centro de Salud de Sepúlveda. Según explica, la situación se produce tras la concesión de una comisión de servicios al facultativo titular para cubrir una plaza en Ayllón, lo que ha dejado a la localidad sin médico propio.

Durante este mes de agosto, el servicio se está cubriendo con distintas sustituciones: “Los lunes va a venir el médico que teníamos, los martes, miércoles y jueves viene una doctora que nadie conoce, y los viernes no vamos a tener consulta”, señaló Cristóbal. La inquietud principal se centra en septiembre, cuando, según las informaciones que maneja, la nueva titular llegará directamente desde Colombia: “Se va a bajar del avión en Madrid y se va a venir a Boceguillas directamente. Es una auténtica barbaridad”.

La regidora subraya que el problema no radica en la procedencia, sino en la falta de adaptación y conocimiento del sistema sanitario español: “No conoce la farmacéutica, no conoce nuestra cultura, no conoce nuestro pueblo, y que venga directamente a ser responsable de 800 cartillas… me parece que nos están exponiendo de una manera peligrosa”.

Cristóbal ha advertido que ya se han producido errores graves con médicos de área, como recetar un antidepresivo a un niño de dos años en lugar de un antibiótico, o prescribir a una persona con insuficiencia renal medicamentos contraindicados. “Si ahora estos fallos los tiene el médico titular de nuestras cartillas, ¿quién los va a supervisar?”, se pregunta.

La alcaldesa denuncia que la médico que cubre este mes “no sabe hacer una cita” y que la situación se justifica siempre con el argumento de la falta de médicos: “Creo que hay un problema estructural muy serio que nadie acomete. No podemos seguir con la excusa de que no hay médicos llegando a esta situación”.

El cambio está previsto para principios de septiembre y, aunque desde la Gerencia de Atención Primaria se le ha asegurado que la nueva médica estará supervisada durante 20 días, Cristóbal considera que este plazo es insuficiente: “¿20 días cuando un MIR necesita 3 años de especialización? No lo entiendo”.

Por último, advirtió que este problema “tiene que trascender” más allá de Boceguillas, ya que afecta a la calidad asistencial y a la seguridad de los pacientes, y recordó que algunos vecinos ya están valorando movilizarse para exigir soluciones.