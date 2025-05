Artículo de opinión de Juan José Álvarez Sánchez, profesor titular de la Universidad de Valladolid en el Campus de Segovia “María Zambrano”

Recientemente he podido leer en la prensa segoviana, una noticia basada en una nota de prensa de la IE University y de la cual se han hecho eco multitud de medios de comunicación: las conclusiones de un informe realizado por PwC sobre el impacto de la IE University en el tejido económico y de empleo de la ciudad de Segovia. Las conclusiones son tan delirantes que, como académico y segoviano, no me ha quedado más remedio que escribir sobre el asunto.

El estudio incide sobre el impacto económico de la IE University a escala nacional y arroja una “serie” de conclusiones sobre el impacto en Segovia que se resumen en dos esencialmente y que merecen, como poco un comentario serio. Notaré estas conclusiones en cursiva y entre comillas para que quede claro que no me invento nada:

1.- “IE University se ha consolidado como uno de los principales motores económicos del ámbito educativo español. Su actividad representa un impacto equivalente al 18,1% del PIB del sector servicios de Segovia y al 13,4% del empleo, lo que pone de manifiesto su contribución decisiva al desarrollo económico de la ciudad”

Asumiendo que los números son ciertos, en ningún caso estas cantidades se refieren al impacto de la IE University en Segovia sino a la aportación al PIB español del bruto de generación de la IE University y a la generación de empleo a nivel nacional. Con un ejemplo se entenderá mejor:

Supongamos que un país europeo, digamos España, se hace eco de que la UE crece en 100.000 millones de euros este año y que el empleo en la UE también crece en 220.000 personas. El hecho de que esos 100.000 millones coincidan con el 10% del PIB de España y esos 220.000 empleos coincidan con el 1% de empleos que hay en España no es un argumento válido para decir que tanto la economía como el empleo estarán creciendo en España. Todos y todas diríamos que para saber eso tendrían que publicarse cómo este crecimiento económico y en empleo de la UE se ha de traducir en crecimiento económico y en empleo en nuestro país porque el crecimiento de esos 100.000 millones de euros se puede deber a otros países y lo mismo se puede decir del empleo.

El argumento de que del crecimiento económico y en empleo de la IE University en todo el país implica crecimiento en Segovia es, en el mejor de los casos, incorrecto. Y lo que resulta claramente equívoco es relacionar las cantidades brutas de generación económica y de empleo de la IE University con el PIB del sector servicios segovianos o con el empleo en el sector servicios de Segovia. Podrían haberlo relacionado con Murcia, Albacete o Londrés y nos daría la misma información sobre su impacto en nuestra ciudad: ninguna. A los segovianos lo que nos importa es si la IE University nos aporta algo y, sobre eso, nada nos dice el informe.

2.- “Los profesores e investigadores de la institución han publicado más de 3.300 artículos académicos en las últimas tres décadas, con más de 55.000 citaciones sobre sus trabajos, reflejo de su sólida contribución al conocimiento global.”

IE University, que casi cuadruplica la media de la inversión en I+D de España y que casi triplica la media europea, ha publicado 3.300 artículos académicos … ¡en 30 años!

Por tomar el ejemplo de una universidad pública que conozcamos todos y todas, el número de publicaciones en el año 2023 de la Universidad de Valladolid asciende 4.535 (2.890 artículos en revistas científicas, 141 libros, 963 capítulos de libro y 317 aportaciones a congresos nacionales e internacionales además de otros 224 documentales) . En un solo año la producción científica de la Universidad de Valladolid es superior a la de la IE University en 30 años. Dicen en su nota de prensa que sus datos son “… un reflejo de su sólida contribución al conocimiento global”. En esto no puedo estar más de acuerdo con su nota de prensa; dejan muy clarito cuál es su aportación al conocimiento global.

A modo de conclusión final y, sin ánimo de extenderme más, me gustaría dejar claro que no tengo nada en contra de las universidades privadas siempre y cuando no emitan notas de prensa que induzcan al equívoco y a una falsa valoración positiva de su implantación a partir de datos que no la reflejen. La universidad es mucho más que un negocio; es la casa de los estudios superiores donde se forman muchos de nuestros profesionales, más aún, es un foro donde la verdad de los hechos y el conocimiento científico forjan una forma de entender la realidad basada en el conocimiento y su difusión. Este tipo de documentos, como el que ocupa esta breve nota, no deberían salir de un centro universitario y, mucho menos, aceptarse de manera acrítica por los medios de comunicación y las instituciones públicas pertinentes.