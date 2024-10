Una paciente ha denunciado a través de sus redes sociales las condiciones de la sala de espera del consultorio de Los Ángeles de San Rafael. En un video, la paciente muestra el estado del mobiliario, refiriéndose a él como “último modelo” y describiendo la sala de espera como “cuesta abajo”.

La paciente señala: “Tenemos que estar esperando aquí haga frío o haga calor porque dentro he intentado pasar, pero el doctor me ha dicho que no puedo porque tiene un paciente”. También añade: “Dentro hay radiadores y aquí tenemos que esperar sin nada”.

Los vecinos llevan varios años denunciando esta situación, que el Ayuntamiento de El Espinar prometió abordar en 2022. Sin embargo, aún no se ha resuelto.

Al final del video, la paciente califica la situación como “vergonzosa” e insinúa que el alcalde había prometido construir un nuevo consultorio, pero que lo único que va a hacer es “la puñeta”. Concluye afirmando: “Esto no es un centro de salud del Siglo XXI”.