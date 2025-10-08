Segovia repartirá 12.000 tarjetas de 50 euros para fomentar el consumo local

El Ayuntamiento de Segovia ha presentado la campaña “Tarjeta Impulsa Comercio Segovia 2025”, una iniciativa destinada a fomentar el consumo local mediante la emisión de casi 12.000 tarjetas monedero con un valor nominal de 50 euros, financiados al 50 % por el Ayuntamiento y el ciudadano.

El programa, que se desarrollará del 10 de noviembre al 7 de diciembre, cuenta con un presupuesto total de 350.000 euros y será gestionado por la Cámara de Comercio de Segovia, encargada de coordinar tanto la adhesión de los comercios como la distribución de las tarjetas.

En total se pondrán en circulación 11.860 tarjetas —10.360 virtuales y 1.500 físicas—, de las cuales 1.000 estarán reservadas a mayores de 65 años. Los ciudadanos podrán solicitar su tarjeta a partir del 31 de octubre a través de la web www.impulsacomerciosegovia.es, por orden de inscripción y hasta agotar el presupuesto.

Cada tarjeta podrá utilizarse en los establecimientos adheridos al programa, y su importe se podrá gastar íntegramente en un solo comercio si así lo desea el usuario. Los pagos se realizarán mediante el datáfono registrado en la campaña, lo que permitirá a los negocios cobrar al instante. Una vez finalizado el periodo de validez, el saldo no utilizado se repartirá a partes iguales entre una ONG y el Ayuntamiento.

Los comercios interesados en sumarse podrán hacerlo entre el 15 y el 28 de octubre a través de la misma web oficial. La convocatoria está abierta a establecimientos del municipio de Segovia con menos de 10 trabajadores, excluyendo grandes cadenas o franquicias, y que estén dados de alta en alguno de los 56 epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas.

Podrán adherirse negocios de sectores como alimentación, textil, calzado, perfumería, muebles, ferretería, librerías, joyerías, jugueterías, peluquerías, clínicas veterinarias y servicios de salud o bienestar, entre otros.

Las consultas y recogida de tarjetas físicas se atenderán en la sede de la Cámara de Comercio (Paseo Ezequiel González, 24, 1.º J) en horario de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30 horas, o a través del teléfono gratuito 900 732 855 y del correo impulsacomercio@camaradesegovia.es.