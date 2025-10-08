Segovia en Marcha propone un cambio de 180 grados en materia fiscal

Segovia en Marcha ha mantenido un encuentro con el gobierno municipal en la ronda de contactos con todos los grupos propuesta por el PP para conseguir aprobar las nuevas ordenanzas fiscales. El portavoz de la formación, Guillermo San Juan ha recordado que “siempre hablamos con todo el mundo, pero es evidente y a nadie se le escapa que la propuesta fiscal que presenta el PP choca de lleno con el modelo fiscal y de ciudad que queremos y por el que trabajamos. Más le vale al señor Mazarías dejar de perder el tiempo en buscar excusas y que busque soluciones al culebrón que se trae con sus socios potenciales”.

El portavoz ha recordado que al contrario de lo que se ha afirmado en diferentes momentos, la formación ha puesto sobre la mesa diferentes propuestas y remitió el pasado jueves un documento resumen al Equipo de Gobierno del consistorio y a todos los grupos municipales con una veintena de medidas fiscales propuestas en las últimas semanas.

“La realidad es que no quieren, no pueden o no saben negociar con nadie, y parecen optar por el victimismo y las excusas. Pero el problema principal no somos los demás, sino la incapacidad de Mazarías y las tres derechas para llegar a acuerdos de mínimos. Por nuestra parte, ayer fuimos honestos y directos, no vamos a permitir ninguna propuesta fiscal que cargue sobre las familias trabajadoras el peso tributario mientras se guarda las bonificaciones para otros sectores y hasta ahora lo que hemos constatado es que no hay rebaja fiscal real para la mayoría mientras se está recaudando más de lo que cuestan los servicios y se invierte en la ciudad”, ha indicado el portavoz.

Segovia en Marcha propone junto a otra veintena de medidas, una reforma integral de la tasa de basuras que amplíe bonificaciones en función de la renta y la situación familiar, incluyendo la incorporación de un coeficiente corrector de tarifa ajustado al valor catastral de las viviendas, al número de convivientes y a la generación real de residuos, y la revisión inmediata del convenio con Ecoembes para que los productores asuman el coste real del tratamiento. Según Segovia en Marcha, esta revisión podría permitir una reducción de hasta el 30% del recibo, haciendo el sistema más justo y coherente con los objetivos de sostenibilidad y justicia social.

“Segovia en Marcha no va a participar de ningún culebrón político: vamos de cara y con una propuesta fiscal sólida, solvente y alternativa a la propuesta cerrada que el PP quiere imponer. Nuestro objetivo es claro: una fiscalidad justa que proteja a las familias trabajadoras, fiscalice el rentismo, impulse la transición energética y sirva para mejorar los servicios públicos municipales”, ha concluido.