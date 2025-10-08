El exconcejal socialista Javier Arranz presenta su nueva banda en el Teatro Juan Bravo

El Teatro Juan Bravo acogerá mañana jueves, 9 de octubre, a partir de las 21:00 horas, una nueva presentación de un disco con sello segoviano, que, en este caso, además, será la presentación en sociedad de la banda Living Alicante, liderada por el que fuera concejal de Deportes del ayuntamiento de la capital, Javier Arranz, y formada por los músicos procedentes de la provincia Guzmán Delgado a la guitarra, Manu Colibrí a la batería y Telmo Nomar al bajo.

Con el “sueño cumplido” de subir al escenario más importante de la provincia y el objetivo de dar comienzo a “un viaje que queremos compartir con nuestra gente”, como asegura el líder del grupo, Living Alicante dará a conocer el directo de ‘Presente infinito’, un disco formado por ocho canciones escritas por el propio Arranz que comparten en común el deseo de transformar cada instante en algo eterno y que tienen títulos como ‘Héroes de papel’, ‘Fuego inalcanzable’ o ‘I love Tanzania’.

Producido por el líder de Dinero, Sean Marholm, con la colaboración del músico, compositor y productor Aldo Narejos, el primer trabajo discográfico de Living Alicante bebe del pop y del indie-rock nacional, con influencias de grupos míticos como El Canto del Loco o Héroes del Silencio, pero también de sonidos internacionales que llenaron las listas de los años noventa, como las melodías de Green Day o The Offspring; una energía, frescura, poesía y emoción que la banda tratará de llevar al directo mañana, para así poder contagiar al público de su espíritu y sus ganas de exprimir cada momento.

Las caídas inevitables de la vida y el coraje de levantarse, las contradicciones internas, los amores imposibles que queman, aunque nunca se puedan tocar, lo eterno y lo cíclico, el dolor y lo inesperado, la celebración de los viajes o la lucha contra la rutina son algunos de los temas que Javier Arranz y los suyos tratarán de trasladar al público con la “ambición de ofrecer algo propio, visceral y emocional”.

Las entradas para el concierto están disponibles tanto en taquilla como en Tickentradas por 5 euros y, además, el grupo ha querido establecer una fila 0 solidaria a favor de ASPACE Segovia. A través del bizum solidario con el código 05707 o del número de cuenta ES44 2100 6127 7413 0043 2843, quienes no puedan acudir mañana a la presentación de ‘Presente infinito’ pueden colaborar con esta asociación, que desde hace más de veinte años trabaja con personas con parálisis cerebral y con sus familias.