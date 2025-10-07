Un motorista y un peatón, heridos en distintos accidentes en Segovia

La jornada del lunes dejó en Segovia dos personas heridas en distintos accidentes de tráfico, según el parte de la Policía Local.

El primero de los siniestros se registró a las 14:15 horas en la calle Gremio de los Canteros, tras la colisión entre una furgoneta y una motocicleta. El conductor de la moto resultó herido leve, y ambos vehículos sufrieron daños materiales.

Por la noche, un peatón fue atropellado por un turismo en la calle Dámaso Alonso, siendo atendido por los servicios sanitarios a causa de las lesiones sufridas.

El informe policial recoge además otro atropello sin consecuencias ocurrido en la calle José Zorrilla, donde no se produjeron daños ni heridos.

Durante el día, los agentes llevaron a cabo controles de tráfico que se saldaron con una denuncia por conducir sin el permiso correspondiente y otra en materia de carga y descarga. Asimismo, intervinieron en dos incidentes sanitarios —uno con traslado al Hospital General y otro resuelto en el lugar— y mediaron en cuatro conflictos entre particulares.

El balance de la jornada se completa con tres denuncias por consumo de alcohol o realizar necesidades fisiológicas en la vía pública.