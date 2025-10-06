Corte de tráfico en el paseo de Santo Domingo de Guzmán

Según informa el servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, el avance de los trabajos incluidos en el proyecto de rehabilitación del firme del Paseo de Santo Domingo de Guzmán, que está llevando a cabo el gobierno regional, hace necesario cerrar al tráfico el carril de subida de esta vía, desde el cruce de acceso a Zamarramala, en el barrio de San Marcos, hasta la rotonda del IE.

El corte será efectivo entre las 08:00 y las 19:00 horas, durante el tiempo de ejecución del recrecido de tapas y pozos en este tramo, previsto inicialmente, según traslada el gobierno regional, para los próximos cuatro días.

Fuera del horario indicado —es decir, por la noche y durante el fin de semana, en caso de no haberse completado aún las labores— el tramo permanecerá abierto al tráfico y debidamente señalizado.