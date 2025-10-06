El Grupo Municipal Socialista de Chañe ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para tratar la “grave problemática” de la calle Extramuros, atravesada por la carretera SG-333, donde el tránsito constante de vehículos pesados “está generando problemas de seguridad y daños materiales en las viviendas”.

El portavoz socialista, Jesús Llorente, ha denunciado la “pasividad injustificable del alcalde” por no convocar ninguna sesión en más de un mes y ha criticado la falta de respuesta ante una situación que “afecta directamente a la seguridad de los vecinos y vecinas”. “La pasividad no es una opción. Los ciudadanos de Chañe tienen derecho a vivir y descansar sin miedo a que un camión invada su casa”, afirmó.

Llorente recordó que el PSOE registró en septiembre una moción para reclamar a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial —administraciones competentes en materia de carreteras— la elaboración de estudios técnicos y la adopción de medidas urgentes que permitan una solución definitiva.

Según explicó, el tránsito de camiones y autobuses por esta vía urbana ha provocado “accidentes, ruidos, vibraciones y daños estructurales” en algunas viviendas. “Este verano un autobús impactó contra una casa y obligó a apuntalar el salón. No podemos esperar a que ocurra una desgracia mayor para actuar”, advirtió el portavoz socialista. Llorente lamentó además que, pese a las recomendaciones del Procurador del Común de impedir el paso de vehículos pesados por esta travesía, el alcalde “sigue sin mover un dedo, demostrando una falta absoluta de altura de miras”.

El PSOE defiende que la actividad empresarial del municipio debe ser “compatible con la tranquilidad y la seguridad de los vecinos”. “Lo que no puede ser es que el Consistorio permanezca de brazos cruzados, ignorando el riesgo y demostrando que su única prioridad es no molestar a nadie”. El grupo socialista reclama al regidor que convoque con urgencia el pleno extraordinario, que lidere las gestiones ante las administraciones competentes y que actúe “con responsabilidad política y respeto a la ciudadanía”.