El proyecto del Puerto Seco de Segovia avanza con paso firme. Este lunes, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, mantuvo una reunión de trabajo en la sede de la Federación Empresarial Segoviana (FES) junto al presidente de la organización, Andrés Ortega, y la secretaria general, Beatriz Escudero, para analizar los primeros resultados del estudio de viabilidad y coordinar los próximos pasos de desarrollo.
En el encuentro participaron también miembros de la Consejería y representantes de la consultora Hindt, empresa adjudicataria del estudio, que recientemente solicitó una prórroga tras el cambio de emplazamiento previsto hacia la zona de La Costanilla.
El consejero destacó el compromiso de la Junta de Castilla y León con una infraestructura “clave para generar nuevas oportunidades de inversión y empleo en Segovia, potenciando su papel como nodo logístico de referencia en el centro peninsular”. Recordó que el Ejecutivo autonómico concedió una subvención de 37.500 euros a la sociedad Segovia Intermodal S.L., la mitad del importe total del proyecto, como fórmula de colaboración público-privada para impulsar el centro logístico y su conexión ferroviaria.
Por su parte, el presidente de la FES subrayó la importancia de la cooperación institucional y empresarial para hacer realidad el Puerto Seco, “llamado a convertirse en un motor de competitividad para el tejido productivo segoviano”.
El estudio de viabilidad aborda cuatro dimensiones —mercado, funcional, institucional y financiera—, ofreciendo una primera hoja de ruta para su ejecución. Según los datos preliminares, existe una demanda potencial anual de más de un centenar de empresas, especialmente en sectores como el agroalimentario, las materias primas, las semimanufacturas y los bienes de equipo.
El análisis confirma la posición estratégica de Segovia dentro del eje logístico central Madrid–Valladolid–Meseta Norte, con buena conectividad por carretera (AP-6 y AP-61) y por ferrocarril, así como proximidad a los puertos de Valencia, Bilbao y Santander.
En el plano institucional, se plantea un modelo mixto en el que Somacyl actuaría como titular del suelo y entidad urbanizadora, mientras que la sociedad promotora Segovia Intermodal S.L., impulsada por la FES, ASETRA y Asercomex, prevé incorporar operadores logísticos y autoridades portuarias interesadas, entre ellas las de Santander y Valencia.
7 octubre, 2025
Lo mismo pescamos antes de que acabe el. Siglo.
Bueno los reunidos ya pescan ya, seguro.
7 octubre, 2025
Quiero empezar diciendo que me parece bien y estoy de acuerdo con que Segovia se reidustrialice, con la implantación de empresas y por supuesto con el puerto seco que daría infraestructura ligística para el transporte.
Ahora bien, el puerto seco se va a desarrollar justo al lado de la ya vía de ferrocarril, y puede ser antes de Hontoria viniendo de Madrid o pasado Hontoria, los camiones trailers llegarán al puerto seco con mercancía ya manufacturada o a por materias primas para trasladarlas a las frabicas y después manufacturarlas.
El problema, según lo veo yo, es por las vías que van a llegar al puerto seco los trailers, nadie y ningún proyecto contempla de momento unas vías o carreteras nuevas de nuevo trazado por las llegar, porque no creo que tengan pensado que el acceso sea por las 2 únicas vías que llegan a la vía de ferrocarril. Una es atravesando la ciudad y por la Avenida Obispo Quesada y la carretera de Villacastín llegar a Hontoria, la otra es por la circunvalación y el polígono de Hontoria atravesar después el pueblo o barrio de Hontoria. Y pregunto, son estas la vías de acceso? no van crear una carretera nueva? por dónde la van a hacer? quién la va a construir, la Junta, el Ayuntamiento, el Gobierno de España?
Estaría bien que informasen a los vecinos de Hontoria y a los de la Avenida Obispo Quesada y carretra de Villacastín, si los trailers van a pasar por esas calles o bien se va a construir una carretera nueva y por dónde, van a ser necesarias expropiaciones para construirla y el coste de la misma suponiendo que esté proyectada.
8 octubre, 2025
Por eso en principio se pensaba en Prado del Hoyo, porque es fácil entrar desde la autopista Madrid-Segovia y la variante SG 20, no entiendo ahora que se haga en la parte más alejada del polígono a esas vías de acceso…