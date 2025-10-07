El proyecto del Puerto Seco de Segovia avanza con paso firme. Este lunes, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, mantuvo una reunión de trabajo en la sede de la Federación Empresarial Segoviana (FES) junto al presidente de la organización, Andrés Ortega, y la secretaria general, Beatriz Escudero, para analizar los primeros resultados del estudio de viabilidad y coordinar los próximos pasos de desarrollo.

En el encuentro participaron también miembros de la Consejería y representantes de la consultora Hindt, empresa adjudicataria del estudio, que recientemente solicitó una prórroga tras el cambio de emplazamiento previsto hacia la zona de La Costanilla.

El consejero destacó el compromiso de la Junta de Castilla y León con una infraestructura “clave para generar nuevas oportunidades de inversión y empleo en Segovia, potenciando su papel como nodo logístico de referencia en el centro peninsular”. Recordó que el Ejecutivo autonómico concedió una subvención de 37.500 euros a la sociedad Segovia Intermodal S.L., la mitad del importe total del proyecto, como fórmula de colaboración público-privada para impulsar el centro logístico y su conexión ferroviaria.

Por su parte, el presidente de la FES subrayó la importancia de la cooperación institucional y empresarial para hacer realidad el Puerto Seco, “llamado a convertirse en un motor de competitividad para el tejido productivo segoviano”.

El estudio de viabilidad aborda cuatro dimensiones —mercado, funcional, institucional y financiera—, ofreciendo una primera hoja de ruta para su ejecución. Según los datos preliminares, existe una demanda potencial anual de más de un centenar de empresas, especialmente en sectores como el agroalimentario, las materias primas, las semimanufacturas y los bienes de equipo.

El análisis confirma la posición estratégica de Segovia dentro del eje logístico central Madrid–Valladolid–Meseta Norte, con buena conectividad por carretera (AP-6 y AP-61) y por ferrocarril, así como proximidad a los puertos de Valencia, Bilbao y Santander.

En el plano institucional, se plantea un modelo mixto en el que Somacyl actuaría como titular del suelo y entidad urbanizadora, mientras que la sociedad promotora Segovia Intermodal S.L., impulsada por la FES, ASETRA y Asercomex, prevé incorporar operadores logísticos y autoridades portuarias interesadas, entre ellas las de Santander y Valencia.