La 28ª Muestra Provincial de Teatro regresa al Teatro Juan Bravo

La XXVIII Muestra Provincial de Teatro Aficionado regresará al Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia entre el 30 de octubre y el 4 de diciembre, con la participación de veinte grupos de teatro amateur de la provincia y la capital.
La programación, presentada este lunes por el diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, incluye un total de 20 representaciones que, como cada año, buscarán llenar el aforo del principal espacio escénico de la provincia. Las funciones comenzarán a las 20:30 horas, salvo las programadas en domingo y la del jueves 4 de diciembre, que se celebrarán a las 19:00 horas.
Las entradas saldrán a la venta el 8 de octubre con un precio de cuatro euros por función, aunque también se podrán adquirir bonos de tres entradas por nueve euros. Además, la Diputación facilitará el transporte gratuito en autobús a los grupos organizados de la provincia que reúnan al menos veinte personas interesadas en asistir.
Entre las obras programadas destacan “La vida de Brian”, de Cardalalana Teatro (Revenga); “Bodas de sangre”, de Ponte a la Cola (Segovia); “Yo soy Cristóbal Colón”, de La Alborada de Hontoria; y “El príncipe travestido y la falsa doncella”, de Zaquizamí Teatro, que cerrará la muestra el 4 de diciembre. También se representarán clásicos como “Melocotón en almíbar” o “El caballero Don Quijote y sus locas aventuras”, así como obras contemporáneas y adaptaciones propias.
La cita contará con la presencia de grupos habituales del certamen, como La Hacendera de Cabezuela, La Herradura Teatro del Real Sitio de San Ildefonso, o Con Dos Ovarios de Aldea Real, junto a formaciones debutantes y el grupo Nuevos Horizontes, integrado por personas con discapacidad intelectual.
La Muestra Provincial de Teatro Aficionado se ha consolidado como una de las principales citas culturales del otoño segoviano, ofreciendo un escaparate para el talento de los grupos locales y consolidando el papel del Teatro Juan Bravo como punto de encuentro para el teatro amateur.
PUEBLO DE PROCEDENCIA
OBRA
AUTOR
FUNCIÓN
GENTE FESTEAMUS
CUÉLLAR
CIERVA ACOSADA
ALFONSA DE LA TORRE. ADAPTACIÓN NURIA AGUADO
30/10/2025
LOS TOMILLARES
VEGANZONES
UN ERROR DE VIDA O MUERTE
JEAN PIERRE MARTINEZ.
ADAPTACIÓN: LOS TOMILLRES
31/10/2025
PONTE A LA COLA
SEGOVIA
BODAS DE SANGRE
FEDERICO GARCIA LORCA. ADAPTACIÓN: SERGIO MÍNGUEZ
01/11/2025
CON DOS O VARIOS
ALDEA REAL
VAYA, VAYA, QUE PAR DE MONJITAS
ANA GARCIA
02/11/2025
GENTE FESTEAMUS GRUPO JOVEN
CUÉLLAR
LA NIÑA QUE SE CAYÓ EN UN AGUJERO
JORDI SIERRA Y FABRA
06/11/2025
EL TELÓN NEGRO
SEGOVIA
EL LEGADO
MERCEDITAS ELORDI. ADAPTACIÓN: LAURA CARVAJAL
07/11/2025
LA BUBILLA TEATRO
ABADES
VIAJE A LAS MIL Y UNA NOCHES
LA BUBILLA TEATRO
08/11/2025
VAS DE ARTE
ZAMARRAMALA
LA COCINA DE SERGIO MINGUEZ
SERGIO MINGUEZ
09/11/2025
LA ALBORADA DE HONTORIA
CANTALEJO
YO SOY CRISTÓBAL COLÓN
RAFAEL MENDIZÁBAL. ADAPTACIÓN: RUFINO BRAVO
14/11/2025
CARDALALANA TEATRO
REVENGA
LA VIDA DE BRIAN
MONTY PHYTON. ADAPTACIÓN: ÁLVARO FRAILE
16/11/2025
NUEVOS HORIZONTES FUNDACIÓN PERSONAS
CUÉLLAR
EL CABALLERO DON QUIJOTE Y SUS LOCAS AVENTURAS
MIGUEL DE CERVANTES. ADAPTACIÓN: DANIEL GÓMEZ GARCÍA
20/11/2025
ALMUÉRDAGO
FUENTERREBOLLO
MARIQUITA LA PISPAJO O NO HAY COMO LA ALEGRÍA
CARLOS ARNICHES. ADAPTACIÓN: JACINTO BARRAL DE LUCAS
21/11/2025
ASOCIACIÓN COMPAÑÍA TEATRO MUJERES AYLLÓN
AYLLÓN
EL VIAJE DE TONI
MARIANA SANZ BERZAL. ADAPTACIÓN: ANNIE
22/11/2025
LA HERRADURA TEATRO
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO
AMORES DIFÍCILES
JOSE L. ALONSO DE SANTOS. ADAPTACIÓN: LA HERRADURA
23/11/2025
COMPAÑÍA LOCAL-L
SEGOVIA
MELOCOTÓN EN ALMÍBAR
MIGUEL MIHURA. ADAPTACIÓN: DIEGO MÍNGUEZ
27/11/2025
MANDALA TEATRO
NAVA DE LA ASUNCIÓN
COMANDO ILUSIÓN
ANA ISABEL MAYO MARTÍN
28/11/2025
CÍA.DE TEATRO LA HACENDERA DE CABEZUELA
CABEZUELA
CRISIS Y CASTIGO
JEAN-PIERRE MARTINEZ. ADAPTACIÓN: JESÚS ARIAS
29/11/2025
CATARSIS
SEGOVIA
LA INFANCIA PERPETUA
LUIS BARTOLOMÉ HERRERO
30/11/2025
ZAQUIZAMÍ TEATRO
SEGOVIA
EL PRÍNCIPE TRAVESTIDO Y LA FALSA DONCELLA
PIERRE DE MARIVAUX. ADAPTACIÓN: SERGIO ARTERO
04/12/2025
Últimos comentarios