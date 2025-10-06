free web stats

La 28ª Muestra Provincial de Teatro regresa al Teatro Juan Bravo

La XXVIII Muestra Provincial de Teatro Aficionado regresará al Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia entre el 30 de octubre y el 4 de diciembre, con la participación de veinte grupos de teatro amateur de la provincia y la capital.

La programación, presentada este lunes por el diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, incluye un total de 20 representaciones que, como cada año, buscarán llenar el aforo del principal espacio escénico de la provincia. Las funciones comenzarán a las 20:30 horas, salvo las programadas en domingo y la del jueves 4 de diciembre, que se celebrarán a las 19:00 horas.

Las entradas saldrán a la venta el 8 de octubre con un precio de cuatro euros por función, aunque también se podrán adquirir bonos de tres entradas por nueve euros. Además, la Diputación facilitará el transporte gratuito en autobús a los grupos organizados de la provincia que reúnan al menos veinte personas interesadas en asistir.

Entre las obras programadas destacan “La vida de Brian”, de Cardalalana Teatro (Revenga); “Bodas de sangre”, de Ponte a la Cola (Segovia); “Yo soy Cristóbal Colón”, de La Alborada de Hontoria; y “El príncipe travestido y la falsa doncella”, de Zaquizamí Teatro, que cerrará la muestra el 4 de diciembre. También se representarán clásicos como “Melocotón en almíbar” o “El caballero Don Quijote y sus locas aventuras”, así como obras contemporáneas y adaptaciones propias.

La cita contará con la presencia de grupos habituales del certamen, como La Hacendera de Cabezuela, La Herradura Teatro del Real Sitio de San Ildefonso, o Con Dos Ovarios de Aldea Real, junto a formaciones debutantes y el grupo Nuevos Horizontes, integrado por personas con discapacidad intelectual.

La Muestra Provincial de Teatro Aficionado se ha consolidado como una de las principales citas culturales del otoño segoviano, ofreciendo un escaparate para el talento de los grupos locales y consolidando el papel del Teatro Juan Bravo como punto de encuentro para el teatro amateur.

PUEBLO DE PROCEDENCIA

OBRA

AUTOR

FUNCIÓN

GENTE FESTEAMUS

CUÉLLAR

CIERVA ACOSADA

ALFONSA DE LA TORRE. ADAPTACIÓN NURIA AGUADO

30/10/2025

LOS TOMILLARES

VEGANZONES

UN ERROR DE VIDA O MUERTE

JEAN PIERRE MARTINEZ.

ADAPTACIÓN: LOS TOMILLRES

31/10/2025

PONTE A LA COLA

SEGOVIA

BODAS DE SANGRE

FEDERICO GARCIA LORCA. ADAPTACIÓN: SERGIO MÍNGUEZ

01/11/2025

CON DOS O VARIOS

ALDEA REAL

VAYA, VAYA, QUE PAR DE MONJITAS

ANA GARCIA

02/11/2025

GENTE FESTEAMUS GRUPO JOVEN

CUÉLLAR

LA NIÑA QUE SE CAYÓ EN UN AGUJERO

JORDI SIERRA Y FABRA

06/11/2025

EL TELÓN NEGRO

SEGOVIA

EL LEGADO

MERCEDITAS ELORDI. ADAPTACIÓN: LAURA CARVAJAL

07/11/2025

LA BUBILLA TEATRO

ABADES

VIAJE A LAS MIL Y UNA NOCHES

LA BUBILLA TEATRO

08/11/2025

VAS DE ARTE

ZAMARRAMALA

LA COCINA DE SERGIO MINGUEZ

SERGIO MINGUEZ

09/11/2025

LA ALBORADA DE HONTORIA

CANTALEJO

YO SOY CRISTÓBAL COLÓN

RAFAEL MENDIZÁBAL. ADAPTACIÓN: RUFINO BRAVO

14/11/2025

CARDALALANA TEATRO

REVENGA

LA VIDA DE BRIAN

MONTY PHYTON. ADAPTACIÓN: ÁLVARO FRAILE

16/11/2025

NUEVOS HORIZONTES FUNDACIÓN PERSONAS

CUÉLLAR

EL CABALLERO DON QUIJOTE Y SUS LOCAS AVENTURAS

MIGUEL DE CERVANTES. ADAPTACIÓN: DANIEL GÓMEZ GARCÍA

20/11/2025

ALMUÉRDAGO

FUENTERREBOLLO

MARIQUITA LA PISPAJO O NO HAY COMO LA ALEGRÍA

CARLOS ARNICHES. ADAPTACIÓN: JACINTO BARRAL DE LUCAS

21/11/2025

ASOCIACIÓN COMPAÑÍA TEATRO MUJERES AYLLÓN

AYLLÓN

EL VIAJE DE TONI

MARIANA SANZ BERZAL. ADAPTACIÓN: ANNIE

22/11/2025

LA HERRADURA TEATRO

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

AMORES DIFÍCILES

JOSE L. ALONSO DE SANTOS. ADAPTACIÓN: LA HERRADURA

23/11/2025

COMPAÑÍA LOCAL-L

SEGOVIA

MELOCOTÓN EN ALMÍBAR

MIGUEL MIHURA. ADAPTACIÓN: DIEGO MÍNGUEZ

27/11/2025

MANDALA TEATRO

NAVA DE LA ASUNCIÓN

COMANDO ILUSIÓN

ANA ISABEL MAYO MARTÍN

28/11/2025

CÍA.DE TEATRO LA HACENDERA DE CABEZUELA

CABEZUELA

CRISIS Y CASTIGO

JEAN-PIERRE MARTINEZ. ADAPTACIÓN: JESÚS ARIAS

29/11/2025

CATARSIS

SEGOVIA

LA INFANCIA PERPETUA

LUIS BARTOLOMÉ HERRERO

30/11/2025

ZAQUIZAMÍ TEATRO

SEGOVIA

EL PRÍNCIPE TRAVESTIDO Y LA FALSA DONCELLA

PIERRE DE MARIVAUX. ADAPTACIÓN: SERGIO ARTERO

04/12/2025

