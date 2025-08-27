10 Comments

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Segovia, Rosalía Serrano, explicó en una entrevista en Radio Segovia – Cadena SER que el Consistorio trabaja en la adaptación de la tasa de basuras tras las reuniones mantenidas con empresarios, comerciantes y colectivos sociales de la ciudad.

“La valoración está siendo muy positiva, porque cualquier ayuda y opinión que podamos trasladar y que pueda ser aplicable conforme a la normativa vigente será bienvenida”, señaló Serrano, quien subrayó que la colaboración de los distintos sectores servirá para mejorar la aplicación de la tasa.

La edil reconoció que la nueva tasa, regulada en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2022, está generando dificultades de gestión, ya que obliga a los ayuntamientos a repercutir el 100 % del coste del servicio, que en el caso de Segovia asciende a 5,8 millones de euros. “Nos han puesto una serie de obligaciones sin darnos apenas directrices ni manera de llevarlo a cabo, porque tan solo dos artículos de casi 200 que tiene la ley es donde se regula esta tasa”, explicó.

En este sentido, adelantó que el Ayuntamiento permitirá revisiones de los recibos cuando se compruebe que los metros cuadrados de un local no responden a la superficie que realmente genera residuos. “Si del 100 % de la superficie no toda ella se destina a la actividad, sino que parte está para almacén o patio, se van a hacer las revisiones correspondientes y, por tanto, tendrán esas minoraciones si así se recogen en el siguiente recibo”, aseguró.

Serrano precisó que este procedimiento se aplicará tanto al recibo de 2025 como al de 2026 y siguientes. Asimismo, insistió en que la implantación de la tasa se ha hecho buscando “el menor daño posible”, basándose en un estudio del Instituto de Estudios Fiscales y en comparativas con otros ayuntamientos.

De cara al futuro, la concejala avanzó que se estudia la incorporación de contenedores inteligentes con tarjetas de lectura, que permitan bonificar a los vecinos que reciclen correctamente. “Es la tendencia y es lo que tenemos que trabajar para en los próximos años poderlo llevar a cabo”, dijo.