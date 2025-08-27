10 Comments

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Segovia, Rosalía Serrano, explicó en una entrevista en Radio Segovia – Cadena SER que el Consistorio trabaja en la adaptación de la tasa de basuras tras las reuniones mantenidas con empresarios, comerciantes y colectivos sociales de la ciudad.
“La valoración está siendo muy positiva, porque cualquier ayuda y opinión que podamos trasladar y que pueda ser aplicable conforme a la normativa vigente será bienvenida”, señaló Serrano, quien subrayó que la colaboración de los distintos sectores servirá para mejorar la aplicación de la tasa.
La edil reconoció que la nueva tasa, regulada en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2022, está generando dificultades de gestión, ya que obliga a los ayuntamientos a repercutir el 100 % del coste del servicio, que en el caso de Segovia asciende a 5,8 millones de euros. “Nos han puesto una serie de obligaciones sin darnos apenas directrices ni manera de llevarlo a cabo, porque tan solo dos artículos de casi 200 que tiene la ley es donde se regula esta tasa”, explicó.
En este sentido, adelantó que el Ayuntamiento permitirá revisiones de los recibos cuando se compruebe que los metros cuadrados de un local no responden a la superficie que realmente genera residuos. “Si del 100 % de la superficie no toda ella se destina a la actividad, sino que parte está para almacén o patio, se van a hacer las revisiones correspondientes y, por tanto, tendrán esas minoraciones si así se recogen en el siguiente recibo”, aseguró.
Serrano precisó que este procedimiento se aplicará tanto al recibo de 2025 como al de 2026 y siguientes. Asimismo, insistió en que la implantación de la tasa se ha hecho buscando “el menor daño posible”, basándose en un estudio del Instituto de Estudios Fiscales y en comparativas con otros ayuntamientos.
De cara al futuro, la concejala avanzó que se estudia la incorporación de contenedores inteligentes con tarjetas de lectura, que permitan bonificar a los vecinos que reciclen correctamente. “Es la tendencia y es lo que tenemos que trabajar para en los próximos años poderlo llevar a cabo”, dijo.
27 agosto, 2025
Y a los ciudadanos normales no se les revisará la tasa??
27 agosto, 2025
Viendo quién dirige la concejalía, no me extraña que haya salido todo así. Le pregunto a la excelsa concejala. Es normal que una casa de 40 metros pagué los mismos que una de 200? Es normal que una casa en la que vive una sola persona pagué lo mismo que una en la que viven 4?
27 agosto, 2025
El titular entrecomillado no se entiende, ¿qué quiere decir esta consejala?
27 agosto, 2025
¡Mazarías! ¡Qué bien te estas quietecito! ¡Cada vez que cambias una cosa, la fastidias!
27 agosto, 2025
Pues vamos a revisar la tasa de basuras PARA TODOS. Pues, como se dice en otro comentario, no se genera la misma cantidad de resíduos por una familia de dos miembros, que por otra familia de cuatro, de seis, o incluso por una residencia de estudiantes, o piso alquilado por habitaciones, que no son considerados como industria. Y no hablemos de residencias de uso exclusivo por órdenes religiosas, o pisos deshabitados todo el año, que los hay. Luego para evitar discriminaciones por razón de actividad, vamos a revisar la tasa para todos, y proceder a una regulación de forma que cada uno pague según su actividad familiar o laboral, que no se trata de “pesar” las basuras domésticas, sino de usar la lógica. No vamos perjudicar a nadie, sino de que esta “revisión de tasas” sea justa, que no lo es, por el mal servicio que recibimos en el proceso de recogida y tratamiento. En la Calle Coches,13 dejan tan pegado el contenedor al bordillo, que resulta imposible accionar el mecanismo de apertura de dicho contenedor, teniendo que dejar la bolsa de basura fuera, al lado, sin poder introducirla en su interior; y presenciando como el operario de recogida nocturno echa en el mismo contenedor bolsas que contienen separados diferentes productos como cartones, vidrios o plásticos, que no se han llevado a 50 m de distancia a sus respectivos contenedores, por vagancia del “vecino”, dejándolas junto al bloqueado contenedor. ¿Es este el reciclado que se hace en la ciudad? No critico al operario de recogida, pues anda pillado de tiempo, pero si esas bolsas estaban fuera del contenedor, es por culpa de su compañero de la noche anterior, al dejar tan pegado al bordillo ese contenedor, que impide su uso normalmente. Son unos contenedores que no están adaptados a personas mayores, pues hay que pisar una barra con un pie, para levantar la tapa, mientras sujetas con una la bolsa, con otra el bastón, pisas en la barra, que es resbaladiza, y mucho más cuando llueve, y la caida al suelo está garantizada. Un ejercicio de contorsión, que no es apto para las personas mayores. Yo alguna vez he tenido que auxiliar a alguna persona, levantando la tapa con la mano, para que pudiera introducir su bolsa (luego en casa, lavado de manos). Solución, dejar la bolsa al lado, fuera de ese invento que nos instaló el anterior gobierno (PSOE) de la ciudad, y que no ha sido cambiado por el actual (PP), a pesar de que en uno de sus apartados de la cartilla electoral hablaba de “el cambio”. Ya estamos comprobando de qué iba ese cambio.
27 agosto, 2025
¿Y a los concejales de un bando y de otro no se les cobra tasa de basura por las declaraciones impropias, malos modos y actos impropios que hacen? Generan más crispación y basura mental que la basura que yo genero unicamente en mi cocina de 10 m2.
27 agosto, 2025
Insisto
Todo se podría haber arreglado , si se hiena puesto en marcha la Matrícula de la Tasa.
Para ciudadanos, autónomos y empresas , su regulación hubiera evitado discriminaciones e injusticias .
Ahora lo quieren arreglar con sujerencias después de tres años
Si quieren tener la solución , lo fácil es preguntar.
27 agosto, 2025
Basura, la que dejan los turistas allí por donde pasan. Y a ellos no se les cobra tasa alguna. Para cuando la tasa turística?.
27 agosto, 2025
Visto al equipo de gobierno que dirige la ciudad es protestar en el desierto. No tienen la capacidad de hacer nada medianamente bien. Están superados en todos los niveles de gestión y son incapaces de gestionar nada medianamente bien. Mucho postureo y echar las culpas a equipos anteriores cuando no han sido capaces de hacer nada. Y lo poco que han hecho ha sido generador de conflictos…
27 agosto, 2025
Si se revisa para unos y para otros no sé podría recurrir o denunciar por trato desigual?? Algún abogado puede aclararlo??