4 Comments

Los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) han convocado para este jueves, 13 de noviembre, a las 12:00 horas, concentraciones simultáneas en las puertas de los centros de trabajo de toda España. La movilización coincide con la reunión que el Ministerio de Sanidad mantendrá ese mismo día con los representantes del colectivo, tras las jornadas de huelga de finales de octubre y principios de noviembre.

La convocatoria se produce después de que los TSS denunciaran el incumplimiento de los compromisos adquiridos previamente por el Ministerio y el deterioro de las condiciones profesionales de un grupo laboral que reúne a técnicos de Radiología, Anatomía Patológica, Laboratorio Clínico y Biomédico, Imagen para el Diagnóstico, Medicina Nuclear, Documentación Sanitaria y Radioterapia, entre otros.

Según la nota de prensa difundida este miércoles, el seguimiento de las huelgas fue “masivo” en los principales servicios sanitarios del país, afectando al funcionamiento ordinario de hospitales y centros de salud. El movimiento culminó el 3 de noviembre con una manifestación en Madrid en la que, según los convocantes, participaron más de 18.500 profesionales.

Reunión clave

El Ministerio de Sanidad ha citado a los representantes del colectivo a las 12:00 horas, en un encuentro en el que los TSS esperan recibir una propuesta “positiva, concreta y suficiente” que permita desbloquear la situación y avanzar hacia una solución estable.

Tras la reunión, el colectivo ofrecerá una rueda de prensa para informar del resultado y de los próximos pasos. La comparecencia tendrá lugar a las 16:30 horas en el Hotel Soho Boutique Congreso (Madrid), y contará además con un enlace para conexión remota destinado a los medios que no puedan asistir presencialmente.

Las organizaciones convocantes insisten en que seguirán movilizándose hasta lograr la equiparación formativa y profesional que reclaman, especialmente en lo referente al reconocimiento del Grado universitario para las especialidades del ámbito técnico sanitario.