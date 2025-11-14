La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha localizado en el paraje de La Fresneda, en el término municipal de Vegas de Matute (Segovia), una fosa común donde yacían los restos de dos hombres republicanos asesinados en agosto de 1936 durante los primeros compases de la Guerra Civil.

La fosa, situada a un kilómetro del municipio en dirección a la carretera de Villacastín, contiene los cuerpos de Luis García Hernández, maestro nacido en Otero de Herreros y vecino de Villacastín, y de Julio Maroto Ortega, caminero natural de Guijasalbas y residente en Ituero. Ambos fueron ejecutados por fuerzas fascistas tras su detención ilegal, según los datos recopilados por la asociación.

Luis García, de 42 años, era miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (SETE) y tenía tres hijas. Fue asesinado el 12 de agosto de 1936. Tres días después apareció el cuerpo de Julio Maroto, de 60 años, padre de ocho hijas fruto de dos matrimonios, que fue enterrado junto al maestro.

Los trabajos de exhumación comenzaron este miércoles y continuarán durante la jornada de hoy, con el objetivo de recuperar los restos y proceder posteriormente a su identificación genética. La ARMH realiza la intervención con sus propios recursos, como ya ha hecho en otras fosas del país, reivindicando que la búsqueda de desaparecidos debería estar garantizada por el Estado y no depender de subvenciones.

La asociación explica que el hallazgo encaja en los patrones de represión documentados en la provincia de Segovia, donde numerosos civiles fueron ejecutados y enterrados en parajes aislados durante el verano de 1936. La localización de esta fosa permite avanzar en la restitución de la memoria de las víctimas y en el proceso de devolución de los restos a sus familias, una vez concluyan las pruebas de laboratorio.