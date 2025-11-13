6 Comments

Renfe incrementará desde el próximo 16 de noviembre la oferta de plazas en los servicios Avant que conectan Valladolid, Segovia y Madrid, un corredor utilizado a diario por miles de viajeros segovianos. La mejora supone 5.810 plazas adicionales a la semana, concentradas en los horarios de mayor demanda.

El refuerzo será notable en las franjas de mañana y tarde, con circulaciones que aumentan su capacidad entre 109 y 236 plazas extra por tren, según la hora y el trayecto. Los principales incrementos se aplicarán en los servicios de:

07:27 Valladolid–Madrid

18:15 Madrid–Valladolid

07:55 Valladolid–Madrid

14:10 Valladolid–Madrid

10:15 Madrid–Valladolid

16:15 Madrid–Valladolid

Por primera vez, Renfe incorporará al servicio Avant trenes de alta velocidad S-106, unidades de gran capacidad que permitirán mejorar la fiabilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética, especialmente en un corredor donde la demanda ha crecido de forma sostenida.

Refuerzos en otros corredores

Además del eje Valladolid–Segovia–Madrid, Renfe aumentará la oferta en el trayecto Puertollano–Madrid a partir del 17 de noviembre. Los trenes de las 06:20 h, de lunes a jueves, circularán en doble composición, lo que se traduce en cerca de 1.000 plazas adicionales semanales.

Estas medidas se enmarcan en un plan de mejora por fases que continuará en los próximos meses, con ajustes previstos en otros corredores como Lleida, Toledo y Puertollano, a medida que avance la reorganización del material de alta velocidad.