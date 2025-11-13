6 Comments

Renfe incrementará desde el próximo 16 de noviembre la oferta de plazas en los servicios Avant que conectan Valladolid, Segovia y Madrid, un corredor utilizado a diario por miles de viajeros segovianos. La mejora supone 5.810 plazas adicionales a la semana, concentradas en los horarios de mayor demanda.
El refuerzo será notable en las franjas de mañana y tarde, con circulaciones que aumentan su capacidad entre 109 y 236 plazas extra por tren, según la hora y el trayecto. Los principales incrementos se aplicarán en los servicios de:
07:27 Valladolid–Madrid
18:15 Madrid–Valladolid
07:55 Valladolid–Madrid
14:10 Valladolid–Madrid
10:15 Madrid–Valladolid
16:15 Madrid–Valladolid
Por primera vez, Renfe incorporará al servicio Avant trenes de alta velocidad S-106, unidades de gran capacidad que permitirán mejorar la fiabilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética, especialmente en un corredor donde la demanda ha crecido de forma sostenida.
Refuerzos en otros corredores
Además del eje Valladolid–Segovia–Madrid, Renfe aumentará la oferta en el trayecto Puertollano–Madrid a partir del 17 de noviembre. Los trenes de las 06:20 h, de lunes a jueves, circularán en doble composición, lo que se traduce en cerca de 1.000 plazas adicionales semanales.
Estas medidas se enmarcan en un plan de mejora por fases que continuará en los próximos meses, con ajustes previstos en otros corredores como Lleida, Toledo y Puertollano, a medida que avance la reorganización del material de alta velocidad.
13 noviembre, 2025
¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaatiende!
13 noviembre, 2025
Supongo que los que antes atacaban e insultaban al ministro Puente al que acusaban de eliminar plazas para Segovia, ahora le felicitarán y dirán que es un gran ministro.
13 noviembre, 2025
El balance de las actuaciones de tu querido ministro Óscar Puente para con Segovia es una auténtico desastre para los segovianos.
No intentes vendernos la moto Tuerto Pirón.
11 trenes menos entre Segovia y Madrid a partir del 9 de junio – Segoviaudaz.es https://share.google/0ngsK6WIe2AkQxEgS
13 noviembre, 2025
Pues no. Solo restituyen lo que nos merecemos. Seria lo mismo que si a alguien que roba algo y le censuramos cuando lo devolviera le aplaudieramos.
13 noviembre, 2025
No se recuperan o crean nuevas frecuencias con origen o destino Segovia. Sólo algún vagón más en los trenes. Ese es el resumen del fuego de artificio del Ministerio del bufón del Presidente.
13 noviembre, 2025
Exactamente, las cosas son tal y como dice Madre Mía.
No se recuperan los trenes que nos quitó. Tan sólo añade algún vagón más a los que ya hay. El balance es pésimo para Segovia.
Así lucha Óscar Puente por la despoblación y por la gente de su comunidad autónoma.