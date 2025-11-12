El 40% de los peregrinos que se alojan en el albergue son extranjeros

El Albergue de Peregrinos Fuente del Pájaro, situado en Zamarramala, ha cerrado una nueva temporada, la novena desde su apertura en 2014. Este alojamiento, gestionado por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Segovia, forma parte de la red de infraestructuras vinculadas al turismo de peregrinación en la ciudad, punto de paso del Camino de Santiago de Madrid y origen del Camino de San Frutos.

Durante la temporada 2025, comprendida entre los meses de enero y septiembre, el albergue ha recibido 373 peregrinos, de los cuales 221 (59,3%) fueron nacionales y 152 (40,7%) internacionales. Entre los visitantes nacionales, las procedencias más destacadas han sido Madrid (137 personas), Barcelona (10) y Las Palmas (8). En cuanto a los internacionales, los principales países de origen fueron Francia (24 peregrinos), Italia (21), Alemania (18) y Estados Unidos (15), además de países tan lejanos como Corea (7), Taiwán (4), Argentina (3) o Japón (1).

Desde su apertura en 2014, el Albergue de Fuente del Pájaro ha alojado a 4.356 peregrinos, excluyendo los años 2020, 2021 y los primeros seis meses de 2022 cuando el albergue permaneció cerrado por requerimiento sanitario. El año con mayor afluencia fue 2016, con 509 visitantes, coincidiendo con el Año Santo de la Misericordia

El perfil medio del peregrino en 2025 corresponde principalmente a personas de entre 61 y 70 años, siendo 299 hombres (80,2%) y 74 mujeres (19,8%). Todos los caminantes de esta temporada han llegado a pie (271 personas) o en bicicleta (102 personas), sin registrarse peregrinaciones a caballo.

El albergue cuenta con 40 plazas distribuidas en dos dormitorios con literas, 5 duchas y 4 aseos, una zona de descanso y cocina equipada, así como un espacio exterior para bicicletas. Cuenta con excelentes críticas, tal y como revelan los libros de peregrinos que invitan in situ a compartir la experiencia a los visitantes, así como las opiniones registradas en Google, con una valoración media de 4,7 sobre 5. Tanto unas como otras destacan especialmente la limpieza de las instalaciones y la atención del hospitalero, mencionada con frecuencia por los peregrinos en sus reseñas.

Además, el turismo de peregrinación en Segovia continúa consolidándose más allá del Camino de Santiago. El Camino de San Frutos, impulsado por la Asociación del Camino de San Frutos y apoyado por el Ayuntamiento, ha registrado en 2025 su primera peregrinación guiada desde Segovia hasta la ermita del patrón, con la participación de 214 personas, cifra que alcanzó el máximo permitido en cada etapa, si bien en esta ocasión no se hizo uso del albergue.

El Albergue de Peregrinos Fuente del Pájaro volverá a abrir sus puertas la próxima primavera con el apoyo del Ayuntamiento de Segovia que reafirma así su compromiso con el mantenimiento y mejora de este espacio y con el impulso del turismo de peregrinación como elemento clave del patrimonio cultural y turístico de la ciudad.