La provincia de Segovia permanece este jueves en alerta por un episodio de viento intenso asociado a la borrasca Claudia, que está dejando rachas muy fuertes tanto en la capital como en el entorno del Sistema Central.

Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las rachas máximas en zonas expuestas de la provincia podrían situarse entre los 90 y 100 km/h, especialmente en áreas elevadas de la sierra segoviana. Para la ciudad de Segovia se prevén valores extremos cercanos a los 90 km/h.

La orografía del territorio puede intensificar las ráfagas, por lo que los servicios municipales han solicitado extremar las precauciones durante toda la jornada.

Entre las recomendaciones figuran evitar paseos o actividades al aire libre en áreas con arbolado o fachadas expuestas, asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas, y circular con especial prudencia por carreteras secundarias donde el viento lateral puede generar inestabilidad o arrastrar ramas.

Castilla y León

El temporal también afecta al conjunto de Castilla y León, donde se han activado avisos por viento fuerte en varias provincias, con rachas previstas de hasta 80 km/h en la meseta y valores próximos a 100 km/h en áreas de montaña.

Los avisos incluyen a Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Zamora y la propia Segovia. AEMET señala que el refuerzo del viento del suroeste y oeste está detrás del incremento de las ráfagas tanto en el Sistema Central como en la cordillera Cantábrica interior.