Un incendio declarado a primera hora de la mañana en un edificio de la travesía de San Rafael, en el municipio de El Espinar, ha dejado cuatro personas afectadas por inhalación de humo, según han confirmado fuentes municipales y del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El fuego se inició poco antes de las 09:00 horas en un edificio situado en el número 56 de la N-VI, en sentido A Coruña. Las llamas, originadas según las primeras informaciones en un local situado en los bajos del inmueble, se propagaron rápidamente hasta afectar a la estructura superior, llegando incluso a superar la cubierta en los minutos posteriores al inicio del siniestro.

Hasta la zona se desplazaron Bomberos de Segovia, Guardia Civil, Policía Local de El Espinar, personal municipal y operarios de la concesionaria Castellana de Autopistas, además de dos ambulancias de Sacyl, que atendieron en el lugar a las cuatro personas afectadas. Entre ellas se encontraban una mujer de avanzada edad y su cuidadora, que se encontraban dentro del edificio cuando se desató el incendio, así como dos agentes de la Guardia Civil que entraron al inmueble para rescatarlas.

El Ayuntamiento de El Espinar ha recomendado a los vecinos del entorno mantener las ventanas cerradas para evitar la entrada de humo en las viviendas y restringir desplazamientos por la zona mientras durasen los trabajos de extinción. La carretera, además, permaneció cortada temporalmente, provocando retenciones en ambos sentidos.