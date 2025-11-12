El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de cuatro años de prisión impuesta a un hombreñor un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada, con la agravante de reincidencia y la atenuante de drogadicción, así como por un delito continuado de conducción sin permiso.

La sentencia, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ con sede en Burgos, desestima el recurso presentado por el condenado contra el fallo de la Audiencia Provincial de Segovia, que ya había considerado probada su participación en varios robos cometidos en término municipal de La Granja de San Ildefonso y otras localidades segovianas durante noviembre y diciembre de 2022.

El tribunal considera acreditado que el acusado, junto a un menor de edad, accedió a distintas viviendas saltando las vallas perimetrales y sustrajo vehículos y objetos de su interior, además de conducir los coches robados sin disponer del permiso correspondiente. En algunos casos, los propietarios sorprendieron al acusado cuando trataba de llevarse los vehículos estacionados junto a sus domicilios.

La resolución judicial también confirma la obligación del condenado de indemnizar a las víctimas por los daños causados y los objetos sustraídos, con cantidades que alcanzan los 5.560 euros en el caso del propietario de uno de los vehículos.

El tribunal descarta la alegación de vulneración de la presunción de inocencia, al considerar que las pruebas practicadas —incluidas las declaraciones del propio acusado y del menor implicado— son suficientes para mantener la condena dictada en primera instancia.