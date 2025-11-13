Mazarías entrega la bandera a los mejores de Artillería

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha cumplido con la tradición y ha hecho entrega de la bandera de España al alférez alumno Cristóbal de la 314ª promoción de oficiales, y al suboficial alumno sargento Quintero, de la LI promoción de suboficiales, ambos números uno de sus respectivas promociones.

En los próximos días, esta bandera será colocada en la hornacina del Acueducto, donde se encuentra la imagen de la Virgen, con la colaboración de los bomberos y la Policía Local. Este gesto simbólico precede a la celebración de Santa Bárbara, patrona del Arma de Artillería.

Durante este acto, el regidor segoviano ha destacado la histórica relación entre Segovia y la Academia de Artillería, un vínculo -dijo- que debemos seguir conservando y fortaleciendo. El acto, en el que también ha estado presente el teniente coronel Galindo, jefe de la Unidad de Alumnos, se ha celebrado en el antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento, y posteriormente los asistentes han visitado la Sala Blanca del Consistorio.