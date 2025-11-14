La compra de los terrenos del Velódromo activa la ampliación de la estación de autobuses

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha asegurado que el proyecto para ampliar la estación de autobuses en los terrenos de Sareb avanza y ya cuenta con un nuevo escenario de propiedad que permite desbloquear la operación. Aunque el Ayuntamiento evita dar plazos, sostiene que el proceso entra en una fase decisiva.

Según explicó el regidor, un nuevo propietario mayoritario ha adquirido el 82% de la titularidad del sector, lo que permite convocar de forma inminente una reunión de la Junta de Compensación, órgano encargado de gestionar el desarrollo urbanístico del área. El Ayuntamiento, que posee alrededor del 10% de los terrenos, participará como miembro de pleno derecho.

Mazarías señaló que el objetivo de esta reunión será resolver los problemas históricos del sector, que durante años han impedido avanzar en el planeamiento y en los proyectos vinculados a estos terrenos situados junto a la estación actual.

El Ayuntamiento plantea que las actuaciones previstas en esta zona se desarrollen dentro del Plan Regional de Actuación Territorial (PRAT), el mismo instrumento utilizado en el Plan Las Lastras o el Plan Costanilla, para agilizar procedimientos y garantizar una tramitación coordinada con la Junta de Castilla y León.

Dentro de este marco, el Consistorio confía en mantener una reunión “lo antes posible” entre todas las partes implicadas y Somacyl, entidad pública que ha participado en otros desarrollos urbanísticos estratégicos de la ciudad.