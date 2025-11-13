La veteranía toma el mando en la Muestra Provincial de Teatro

El Teatro Juan Bravo acoge esta semana dos nuevas funciones de la Muestra Provincial de Teatro, que estarán protagonizadas por una de las compañías más veteranas del ciclo, La Alborada de Hontoria, y por Cardalalana Teatro, a las que, con todas las localidades vendidas desde hace días, les esperará un auditorio lleno y dispuesto a reír con las comedias elegidas.

Por lo que respecta a La Alborada de Hontoria, dirigida una vez más por Rufino Bravo, quien también se ha encargado de adaptar el texto de Rafael Mendizábal, la agrupación pondrá sobre las tablas mañana viernes, 14 de noviembre, la obra ‘Yo soy Cristóbal Colón’. Ambientada en los años noventa, la pieza, en la que participan cerca de una decena de personas, está protagonizada por un matrimonio con dos hijos y aborda la ambición de las personas por el dinero y la manera en la que la envidia se convierte en la peor consejera.

Por su parte, Cardalalana, que, dirigida por Álvaro Fraile, ya se ha convertido en una agrupación fija de los ciclos teatrales de la provincia, apostará el domingo 16 por revivir ‘La vida de Brian’, el mítico largometraje de los Monty Python. Con Felipe Gómez-Perretta como Brian, y parte de la familia de Julio Michel dentro de un elenco compuesto por más de una veintena de intérpretes, Cardalalana contará cómo es la vida de quien, naciendo el mismo día que Jesucristo, va viendo cómo su vida, paralela a la del verdadero Hijo de Dios, se llena de desgraciados y tronchantes acontecimientos mientras el pueblo entero lo confunde con el Mesías. Con humor, ingenio, gracia y descaro, pero también con respeto, la agrupación se adentrará en los principales conflictos humanos, políticos y religiosos, buscando que el público reflexione y ría a partes iguales.

Mientras la función de La Alborada de Hontoria dará inicio a las 20:30 horas del viernes, la de Cardalalana comenzará a las 19:00 horas del domingo, estando todas las entradas vendidas para ambos días.