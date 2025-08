5 Comments

La Federación Empresarial Segoviana (FES) ha mantenido un encuentro con el alcalde José Mazarías y parte de equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia para buscar alternativas a la subida de las tasas, que en algunos casos, y según se quejaban los empresarios recientemente, supone sextuplicar lo que venían pagando hasta la fecha. Tras la reunión, y según informaba la patronal, “se ha conseguido un compromiso para revisar aquellos recibos cuya subida se considere desproporcionada”.

En la reunión se constató la viaiblidad de revisar algunos de los recibos, por lo que aquellos empresarios que entienden que la subida ha sido desproporcionada, podrán presentar un recurso, cuyo modelo será facilitador por la FES. Muchos empresarios recuerdan que ellos realizan el tratamiento de sus propios residuos con sistemas adecuados al tipo de actividad que realizan, y que apenas utilizan el servicio convencional de basuras que presta el Ayuntamiento. Así, consideran que algunos criterios para determinar el resultado de la tasa a pagar, no ha sido el más adecuado, por ejemplo la superficie o tamaño de la empresa, poniendo como ejemplo empresas con mucha amplitud pero que no se usa en la producción, sino en aparcamiento, almacén o patio. Por este motivo, desde el Ayuntamiento se comprometieron a revisar criterios de este tipo y a atender a los recursos de empresas que estén en esta situación, y a no considerar esos metros como productores de residuos. Por tanto, en estos casos se consideraría un tamaño menor del local y se reduciría la tasa.