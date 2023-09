21 Comments

Le tocaba al popular José Mazarías, el poco lucido papel de justificar el importante aumento de las retribuciones que percibe como alcalde de Segovia, así como el incremento también de las cantidades para el resto de concejales, después de que Guillermo San Juan alertara de que en el próximo pleno se deberá votar la propuesta de actualización de sueldos, una propuesta que el de Podemos tildaba de “indecente”.

A tal fin, Mazarías compareció acompañado de su segundo teniente de alcalde, el concejal Alejandro-González Salamanca y justificó la subida apelando al alto nivel de exigencia, “un nivel absoluto, de 24 horas al día y 7 días a la semana”, dijo, pero sobre todo, a que parte del equipo procede del alto funcionariado y que “en sus anteriores trabajos cobraban sueldos acordes a ese nivel, de hecho y respecto a lo que van a cobrar ahora, algunos cobrarán bastante menos”.

No es el caso de Mazarías, que en 2022 percibía como delegado territorial de la Junta 68.000€ anuales brutos (ahora pasa a cobrar 75.500€, un 12% más que los 66.500€ que percibía Clara Martín), pero probablemente si sea el caso del propio González-Salamanca (anteriormente, jefe del servicio de asesoramiento a municipios de la Diputación de Segovia y secretario del consorcio de Medio Ambiente), Rosalía Serrano (que procede de la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y fue secretaria de Estado de FP) o May Escobar (que procede del sector privado donde era directora general de la Asociación Española de Inteligencia Artificial Responsable y Patrona de la Fundación España Digital). Los tres ostentan el rango de tenientes de alcalde con liberación completa, y pasan de cobrar los 54.100€ que percibían sus antecesores a 75.000€, una subida del 38% y al tope de lo que permite la ley. El cuarto teniente de alcalde, José Luis Horcajo, es empresario y cuenta con una liberación del 95%, lo que teóricamente le permite compatibilizar ambos trabajos. También recibirá un incremento del 38% para establecerse en los 71.250€. En principio, son sueldos que ya implican el IPC para 2024 y que entrarán en vigor según lo apruebe el pleno, por tanto, en la nómina de octubre.

En definitiva y en palabras textuales de Mazarías: “Aquí no se viene a perder dinero, tampoco a ganarlo, pero no se puede permitir que pierdan dinero”, recalcó. Asimismo, señalaba el carácter legal de la subida, que el alcalde no es el que gana más en el Ayuntamiento, los funcionarios del nivel 30 y grupo A1 (habilitados nacionales tal que secretario municipal, interventor, entre otros) cobran más, y que el suyo es un sueldo prácticamente idéntico al que cobra Miguel Ángel de Vicente como presidente de la Diputación (74.400€).

Destacaba también Mazarías que son retribuciones proporcionales a las fijadas para el resto de concejales, y que oscilan entre un 12 y el 38%, Así, los portavoces incrementan sus emolumentos un 27% (hasta 41.400€) y sube un 30% la dieta por asistencia a plenos, comisiones y eventos para los concelajes sin liberación. Se incrementa también la dotación de los grupos municipales, que recibirán un fijo de 2.500€ más un variable de 5.500€ por cada edil.