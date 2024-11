Premios Diputación: 10 ejemplos a seguir

Un año más, y en las instalaciones de La Farm en La Granja (antigua iglesia de Santa Isabel), la Diputación de Segovia con sus premios homónimos reconocía la trayectoria de 10 segovianos que “definen territorio”, en una edición que contó con la presencia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y en la que sobrevoló, como recordó el presidente de la institución provincial Miguel Ángel de Vicente, la tragedia de la DANA y la ola de solidaridad suscitada.

En cuanto a los galardonados, la periodista segoviana Macarena Bartolomé ha recogido el Premio Especial de esta edición. En sus palabras, la encargada de cubrir la actualidad parlamentaria en RTVE ha señalado que “es un orgullo y un honor ser profeta en tu tierra”. Ha reconocido haber descubierto “lo especial” del territorio segoviano cuando se fue a vivir fuera. “Cuando vuelves y haces de anfitriona, de guía, para los que no la conocen, te das cuenta de lo valioso de esta tierra, de lo que siempre ha estado ahí pero no has valorado lo suficiente”, ha agregado, antes de recordar el origen rural (Sigueruelo y Cañicosa) de sus padres.

Recogía el premio Igualdad, la magistrada del Juzgado Central de la Audiencia Nacional, María Tardón Olmos, que ha invitado a “luchar por cambiar las cosas” y por “seguir construyendo una sociedad igualitaria, porque será una sociedad justa”. El galardón de Alimentos de Segovia ha correspondido a Quesería La Dula de las Mesetas. Un proyecto rural, familiar, como han recordado Jaime Sanz y José Moreno. En el apartado de Deporte, el premiado ha sido Porfirio Fisac, entrenador nacional de baloncesto, que ha subrayado su origen de Fuenterrebollo y ha aludido a su abuelo, que “fundó el primer sanatorio veterinario en Cantalejo, en 1911” y que decidió quedarse en su pueblo porque “el orgullo, la fortaleza es más importante cuando toda la gente que está a tu lado, te apoya”. En Empresas, José María y Rosario y sus hijos Elena, David y Raúl han recogido el premio a Embutidos San Ignacio.

La categoría de Juntos ha otorgado su premio a la Comunidad de Regantes de El Carracillo y su presidente, Enrique Herranz, Hasta Cantalejo se ha ido el premio de Turismo. En concreto, a la concentración internacional invernal motera La Leyenda Continúa, que cada inicio de enero escoge los pinares briqueros como sede. El presidente del motoclub organizador, Mariano Parellada, ha argumentado que el premio supone “un amistoso espaldarazo y un estimulante aliciente para que la próxima se convierta en la mejor de todas las ediciones celebradas hasta la fecha y que será la décima en tierras segovianas”.

El galardón de Cultura ha valorado la trayectoria del Archivo General Militar de Segovia, que ha superado los 125 de trayectoria. Asimismo, en la categoría de Sociedad se ha premiado a Cruz Roja Segovia. Su presidenta, María Teresa Fuentetaja ha aludido al “compromiso humanitario” de la organización, por medio de sus voluntarios, socios y personal laboral, “que dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a los que más lo necesitan”. En Innovación, la premiada ha sido la empresa Limmat Group. Una startup de ingeniaría ferroviaria, nacida ante la necesidad de digitalizar el sector.