4 Comments

La sección sindical de CCOO en la Universidad de Valladolid (UVa) ha reclamado la paralización inmediata de la instrucción que regula el registro de jornada del Personal Docente e Investigador (PDI), al considerar que se trata de un mecanismo de control laboral que no reconoce la totalidad de las funciones académicas.

En un comunicado emitido este martes, el sindicato denuncia que la medida utiliza como “excusa jurídica” el Real Decreto-ley 8/2019, cuya finalidad, recuerdan, era combatir las horas extras no remuneradas y proteger a las y los trabajadores, pero “en ningún caso controlar su actividad laboral”. Según CCOO, la instrucción universitaria se limita a fiscalizar las horas de docencia y tutorías, sin tener en cuenta el tiempo que el profesorado dedica a investigación, gestión, formación y transferencia de conocimiento.

El sindicato también alerta del “carácter discriminatorio” del procedimiento, ya que su aplicación es obligatoria para el profesorado contratado laboral e investigador, mientras que para el personal funcionario el registro es voluntario. A su juicio, se trata de una estrategia que “genera división entre colectivos” dentro de la universidad.

Ante esta situación, CCOO reclama la retirada de la instrucción y la apertura de una negociación con la parte social para abordar la jornada laboral del PDI. Además, anuncia que emprenderá “acciones laborales, jurídicas e institucionales” para defender los derechos del profesorado y se compromete a ofrecer asistencia a las posibles reclamaciones individuales.

Pese a su rechazo frontal, el sindicato anima al personal universitario a participar en la reunión convocada por el Vicerrectorado de Profesorado el próximo viernes, 12 de septiembre, en el que se abordará el nuevo procedimiento de registro, se resolverán dudas y se recogerán propuestas de mejora.