Desde la pasada semana, el punto limpio de Palazuelos se ubica al final de la calle de las piscinas municipales, en una parcela del ayuntamiento en la que se han aprovechado tres desmontes para la acumulación de residuos y ubicado un contenedor. Para llegar hay que cruzar una valla ganadera, pues la parcela tiene uso compartido con caballos.

Se trata de un apaño provisional, motivado por el inminente inicio de las obras de ampliación de la depuradora de Palazuelos. Allí se ubicaba también un precario punto limpio, el oficial, que al coincidir con las obras se traslada al entorno de las piscinas. En paralelo, el consistorio trabaja para la redacción de un proyecto de punto limpio en condiciones, que se ubicará en el mismo lugar. Cabe recordar que por ley los puntos limpios deben contar con un suelo que impida la filtración de lixiviado y contar con techumbres para residuos potencialmente más contaminantes, entre otro aspectos.

Que por su carácter provisional evidentemente no cumple el apaño ahora estrenado, lo que ha suscitado las críticas del PSOE, que desde hace año viene demandando un punto limpio en condiciones. En su blog, el concejal Hilario Lázaro, bautiza directamente el espacio como punto sucio y se despacha a gusto. “No se puede ser más cutre y chapucero, eso que ellos llaman punto limpio es una aberración y no nos va a traer nada bueno y seguro que tendrá consecuencias (sanciones, multas y tal y tal), no creemos que cumpla ni la mitad de los requisitos que se requieren para instalar un punto limpio”, denuncia. Igualmente, los socialistas consideran que la zona afecta a un posible yacimiento arqueológico, algo que ha negado con insistencia el equipo de gobierno palazolense.