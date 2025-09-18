22 Comments

El extrabajador de la Catedral y del Palacio Episcopal que denunció en abril al deán Rafael de Arcos por supuestas irregularidades, ha cuestionado públicamente el resultado de la investigación interna hecha pública esta semana por el Cabildo de la Catedral de Segovia. En una carta dirigida al obispo, el denunciante sostiene que “un comunicado sin víctimas no es una investigación” y acusa a la institución de haberle excluido del proceso.
Según su testimonio, presentado en abril siguiendo los cauces internos de la diócesis, primero informó al propio deán, después al Cabildo, al obispo y, finalmente, a los medios. “Lo verdaderamente grave de este comunicado es la ruptura de su palabra escrita: usted se comprometió a escucharme y nunca lo hizo”, señala en la carta, en la que reprocha que la investigación se haya basado en testimonios de trabajadores vinculados laboral o económicamente al deán.
El denunciante aporta en su misiva mensajes, audios y documentos que, a su juicio, no han sido contrastados por la comisión de cumplimiento normativo. Entre ellos, supuestas irregularidades en contratos laborales, videovigilancia sin garantías, pagos de alquileres registrados como donativos y declaraciones del propio deán sobre jornadas de trabajo. También denuncia haber sido objeto de campañas de descrédito y reseñas falsas en internet.
El Cabildo hizo público el lunes el informe elaborado a través de su Sistema de Cumplimiento Normativo Penal, que concluye que no se han encontrado conductas delictivas ni infracciones graves en la gestión del deán ni en la administración de la institución. El comunicado subrayaba que el trato a los trabajadores ha sido “siempre correcto, profesional y respetuoso” y que los fondos revisados se encuentran “debidamente contabilizados y destinados a fines propios de la Iglesia”.
La Diócesis defendió que el proceso se ha desarrollado con “total independencia e imparcialidad” e incluyó entrevistas a empleados y revisión de la documentación. También admitió que existen aspectos formales a mejorar en los procedimientos internos, para los que se han propuesto medidas correctivas.
No obstante, el denunciante insiste en que la investigación es “un relato unilateral más preocupado por sofocar el escándalo que por esclarecer la verdad” y avanza que los hechos podrían derivar en acciones judiciales por la vía penal, laboral o administrativa.
18 septiembre, 2025
Si este ex trabajador entiende que el deán podría haber cometido algún delito, pues que interponga una denuncia con las supuestas pruebas en los tribunales, así de fácil y sencillo.
No vale con ensuciar la imagen de alguien o de una institución por mera venganza personal.
18 septiembre, 2025
Ex trabajador resentido.
No hay más preguntas, señoría.
18 septiembre, 2025
Que diga de una vez porque le despidieron y porque le han denunciado sus excompañeros, lo que está haciendo hasta ahora es de cobardes
18 septiembre, 2025
Ya están defendiendo al Deán los que cobraron con sobres. Así se trata a un compañero que ha tenido lo que vosotros no tenéis. DEÁN MENTIROSO
18 septiembre, 2025
Respondiendo al “valiente “Felipe diré que es muy fácil dejarse llevar por la manada. Parece mentira que por discrepancias seamos capaces de calumniar. Completamente decepcionada con el Sr. Obispo, dean, cabildo. Hay que ser un poco más cristianos o al menos humanos.
19 septiembre, 2025
O mejor: extrabajador que ha sido valiente en mostrar a los segovianos lo que todos ya nos imaginábamos. No es el único que ha denunciado a este señor.
18 septiembre, 2025
Que vaya al juzgado. Lo demás sobra. Hay por ahí muchos que quieren exterminar a la Iglesia aprovechando lo que sea.
18 septiembre, 2025
Querido: denunciar que hay delitos con pruebas no es exterminar a la Iglesia porque este señor no es la Iglesia. Iglesia somos todos. Pero los incoherentes deben irse fuera.
18 septiembre, 2025
Es una vergüenza. CABILDO MENTIROSO! OBISPO MENTIROSO! OBISPADO MENTIROSO! No han contado con las víctimas y se ríen de los más débiles. Pagar en dinero negro es delito. GRACIAS A LAS VÍCTIMAS POR MOSTRAR LA VERDAD CON PRUEBAS.
18 septiembre, 2025
Es una vergüenza. CABILDO MENTIROSO! OBISPO MENTIROSO! OBISPADO MENTIROSO! No han contado con las víctimas y se ríen de los más débiles. Pagar en dinero negro es delito. GRACIAS A LAS VÍCTIMAS POR MOSTRAR LA VERDAD CON PRUEBAS.
18 septiembre, 2025
Victor y Pedro son los mismos. Insultan igual y en mayúsculas.
18 septiembre, 2025
Este señor no ha presentado ninguna prueba y no va al juzgado porque seguramente termine él en la cárcel, por todo lo que ha hecho
18 septiembre, 2025
El Dean nos ha mentido a todos lo segovianos y nos ha tomado por tontos. Tiene que dejar sus cargos. Como ecónomo del obispado ha hecho delitos. No es normal que el obispo se calle. Todo mentira. Bravo por la víctima que ha tenido la valentía de denunciar y no como el resto de trabajadores que se callan a cambio de un sobre.
18 septiembre, 2025
Que pena de Iglesia siempre mintiendo y desprotegiendo a las víctimas. El obispo debería actual se han mostrado pruebas y el Dean debe irse de aqui.
18 septiembre, 2025
No es de extrañar que en la iglesia pasen estas cosas. Siempre con delitos y siempre victimas por medio. No e esperaba yo esto del obispo de Segovia.
18 septiembre, 2025
Si el denunciante tiene alguna prueba de lo que dice, lo lógico es que presente un denuncia en el juzgado y no que acuda a las redes sociales.
Hay mensajes en este artículo, lanzando impunemente insultos y acusaciones sin aportar prueba alguna, contra el Obispo y contra el Cabidi en general.
Creo que algunos que están todo el día hablando de respeto deberían ” hacérselo mirar”
18 septiembre, 2025
Creo que usted no está leyendo todas las noticias y se ha quedado con la carta de amor del periodista de la COPE al Deán, sin contrastas información. Hay pruebas más de que sobra y usted sabe muy bien que hay delitos.
18 septiembre, 2025
Donde dices que está el delito y las pruebas. Ah Fuencisla el que acusa sin pruebas demostrables, tu que crees que es?
19 septiembre, 2025
Capturas de pantallas muy interesantes. ¿Te parece poco? Un medio no publica sin antes ver que es verdad lo que se aporta.
18 septiembre, 2025
Solo indicar a este trabajador, como a todos los que critican al Obispo, Dean e Iglesia en General, que no es una denuncia cuando se dirige a las redes sociales para exponer su caso. Si es verdad que tiene esa pruebas tan claras, que fue despedido incorrectamente, pues como en cualquier empresa, diríjase ud. a los tribunales de justicia, (que es lo primero que debió hacer). Alude a que tiene mensajes, llamadas y documentos, pues bien esta ud. tardando en denunciarlo ante los órganos competente como es la justicia ordinaria. Mientras tanto, le sugiero u puede hacer lo que crea oportuno, no revuelva mas el asunto con declaraciones a medios de comunicación y metiendo mas “mierda” al asunto. Sea ud. Valiente, vamos, denuncie, no en el Obispado, que ya lo ha hecho, a donde tenia que haberlo hecho en primer lugar, ¿era ud. trabajador? pues ya sabe al ministerio de trabajo. Por cierto, ¿preguntamos a sus compañeros de trabajo lo que hacia? en su puesto de trabajo, o eso no lo contamos. Saludos
19 septiembre, 2025
Otro que ha cobrado sobres.Los trabajadores del obispado y de la catedral, al igual que sacerdotes de la diócesis como bien dice mi párroco, saben lo que hace este señor y como actúa con el dinero; tú si eres trabajador también lo sabes. El manifiesto de las víctimas trae pruebas, el del Cabildo no y no se puede hacer una investigación sin contar con las víctimas como ha hecho el obispo. Deje usted de desproteger a las víctimas y usted Luis si sabe tanto aporte pruebas también. Si todo son injurias, ¿por qué no denuncia el Deán (con su dinero y no con el público, ni con el de la Iglesia y los católicos)? Será porque, si va a denunciar, salga escaldado. No vengan con esas historias. Todos enchufados y sin pagar impuestos. Hay compañeras de trabajo que quieren a esta persona y lo defienden porque han vivido lo mismo; eso ha quedado muy claro.
Poco veo a los trabajadores defender al Deán en público. No venga con sermones.
19 septiembre, 2025
Que pregunten a los vecinos del centro que ya pusieron en conocimiento del obispo actual lo que hacia este señor por las noches a la vista de todos y también se ha guardado silencio y sigue haciendo lo mismo. Por mucho que las trabajadoras que estáis siendo beneficiadas económicamente lo defendáis, los segovianos sabemos muchas cosas y reconocemos que este extrabajador no miente.