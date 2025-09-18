22 Comments

El extrabajador de la Catedral y del Palacio Episcopal que denunció en abril al deán Rafael de Arcos por supuestas irregularidades, ha cuestionado públicamente el resultado de la investigación interna hecha pública esta semana por el Cabildo de la Catedral de Segovia. En una carta dirigida al obispo, el denunciante sostiene que “un comunicado sin víctimas no es una investigación” y acusa a la institución de haberle excluido del proceso.

Según su testimonio, presentado en abril siguiendo los cauces internos de la diócesis, primero informó al propio deán, después al Cabildo, al obispo y, finalmente, a los medios. “Lo verdaderamente grave de este comunicado es la ruptura de su palabra escrita: usted se comprometió a escucharme y nunca lo hizo”, señala en la carta, en la que reprocha que la investigación se haya basado en testimonios de trabajadores vinculados laboral o económicamente al deán.

El denunciante aporta en su misiva mensajes, audios y documentos que, a su juicio, no han sido contrastados por la comisión de cumplimiento normativo. Entre ellos, supuestas irregularidades en contratos laborales, videovigilancia sin garantías, pagos de alquileres registrados como donativos y declaraciones del propio deán sobre jornadas de trabajo. También denuncia haber sido objeto de campañas de descrédito y reseñas falsas en internet.

El Cabildo hizo público el lunes el informe elaborado a través de su Sistema de Cumplimiento Normativo Penal, que concluye que no se han encontrado conductas delictivas ni infracciones graves en la gestión del deán ni en la administración de la institución. El comunicado subrayaba que el trato a los trabajadores ha sido “siempre correcto, profesional y respetuoso” y que los fondos revisados se encuentran “debidamente contabilizados y destinados a fines propios de la Iglesia”.

La Diócesis defendió que el proceso se ha desarrollado con “total independencia e imparcialidad” e incluyó entrevistas a empleados y revisión de la documentación. También admitió que existen aspectos formales a mejorar en los procedimientos internos, para los que se han propuesto medidas correctivas.

No obstante, el denunciante insiste en que la investigación es “un relato unilateral más preocupado por sofocar el escándalo que por esclarecer la verdad” y avanza que los hechos podrían derivar en acciones judiciales por la vía penal, laboral o administrativa.