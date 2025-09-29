El Teatro Juan Bravo de Segovia acogió la segunda edición de SOS-Tejible, un encuentro que reunió a más de un millar de personas y se afianza como cita nacional en moda sostenible y suprarreciclaje. La jornada, promovida por la Diputación, combinó mesas redondas, talleres y una feria de creadores con textiles reutilizados, culminando con un desfile dirigido por Manuel Beltrán en el que participaron diseñadores como María Lafuente y la firma Venus.

La diputada provincial Magdalena Rodríguez destacó que la iniciativa demuestra el compromiso de la provincia con la creatividad y la sostenibilidad, reforzado por la caravana textil “SOS-Tejible en ruta”, que este verano acercó la educación ambiental a los pueblos. Con este balance, la Diputación aspira a consolidar el evento como escaparate de innovación en moda consciente y economía circular.