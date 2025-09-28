Mientras esté VOX en la ecuación del gobierno futuro, que el PP no espere nada del PNV o de Junts, aunque todos lo estén deseando. Si invitas a Vox, evitas a los dos. Por mucho que el Gobierno pierda votaciones o pulseras, los números de la moción de censura no dan, y esto desespera al más “peinado” hasta hacerle perder el juicio.

Así que la derecha directiva, la de los reservados y los palcos, la que paga las cuentas, ha diseñado un plan: montar un Sumar de derechas. Así son los emprendedores, siempre copiando. Mientras Podemos llamaba corruptos y racistas a Junts y PNV, Sumar les regaña en diminutivo, y pide comprensión y sensibilidad. Así es más cuqui convivir.

Iván Espinosa de los Monteros es un tipo agradable, educado y simpático. Como recién salido de la ducha. Como recién bajado de un helicóptero. Como “El Canelo Álvarez” o Xabi Alonso, si hubieran estudiado ADE con Erasmus. Ni un pelo fuera de la barba. Nada que ver con el inquietante Buxadé.

Abascal se le quedó pequeño rápido, como sus chaquetas. Se hartó de explicarle y traducirle. Se cansó del descentre de Figaredo o de Olona y decidió matar al padre como Freud manda. A pura distancia. Yamal ya está tardando.

Hace tres días presentó Atenea, un espacio de la sociedad civil, un laboratorio de ideas para unir a las derechas contra la “sanchosfera”, un tanque de pensamiento conservador, pero con etiqueta liberal, con la que te dejan pasar al centro. Cuando algo tiene muchos nombres es porque va a durar poco. Todos saben que es un prepartido de resentidos, aunque nadie lo diga. De VOX, del PP y de Ciudadanos. Una pandilla de apellidos compuestos sin puesto. Un grupo político de gente que odia la política. Una comunidad de “chaletistas”, una colonia de “aristogatos” supremacistas capacitistas. Por eso estaba CAT, Cayetana Álvarez de Toledo y Juan Bravo. Un partido harto de la moral de los partidos, por eso estaba Aldama, y que pretende atraer a los “fachavales” perseguidos por las feministas, por eso estaba Dani Desokupa. Todos con una patria y una casa solariega y blasonada, y un retrato de un abuelo que ganara una batalla, y un sillón viejo de cuero y una mesa y una espada.

A toda la derecha les mola porque Espinosa es el anfitrión perfecto. PEC. Feijóo cree que ayudará en el necesario viaje de generar ilusión. Odiar a Sánchez no significa necesariamente amar su alternativa. Que Sánchez desespere es su única esperanza. La operación Espinosa es un viaje de vuelta. Una especie de Caronte inverso que, a cambio de un ministerio de Exteriores, regresará los votos muertos de VOX al interior del PP. Y en el peor de los casos, es la excusa perfecta para que el PP pueda alejarse de VOX y hacer nuevos amigos. Les gusta a todos menos a Ayuso, que le disgusta que haya un nuevo muso.

Al PSOE también le gusta porque sabe que los nuevos invitados comen diputados. La izquierda es experta en dividirse como células con mitosis y generar sopas de siglas frías. Cada vez que aparece alguien llamando al consenso y apelando a la unidad, se separa un poco más el objetivo de gobernar.

Aunque Espinosa tiene a su favor la deriva conservadora y el carisma que les falta a los otros líderes de la derecha, las carambolas políticas siempre son arriesgadas. Lo de dar a la bola verde para meter la azul no siempre sale. Y agitar el tablero siempre descoloca. Miren la experiencia con Sumar. Podemos no acaba de irse ni Sumar termina de llegar.