Protección Civil de Castilla y León emitía una alerta a todos los móviles ubicados en la zona de La Pinilla conminando a abandonar las actividades recreativas y deportivas en el medio natural. Esto ha sido sobre las 13:30 y a consecuencia del avance de las llamas en el incendio forestal que afecta al Pico del Lobo, en la provincia de Guadalajara en el límite con Segovia, y que ya ha calcinado 2.000h de un paraje de gran valor ambiental, en su mayor parte parque natural. La ladera sur del macizo del Pico del Lobo, uno de los pulmones verdes más importantes del Guadarrama, es ya a estas horas tierra quemada.

Las previsiones, sin embargo, son positivas de cara a la evolución del fuego. La bajada de las temperaturas y el escaso viento facilita las labores de extinción, en el que en este momento participan 22 equipos, de Castilla La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, así como cuantiosos medios aéreos.