7 Comments

Noche dura en Riaza por la expansión hacia la parte segoviana y desde Guadalajara del incendio que, desde hace una semana, calcina el macizo del Pico del Lobo, en pleno Guadarrama, una de las zonas de mayor valor ambiental del Sistema Central . En los días previos, y ante la posibilidad de que las llamas saltaran hacia Castilla y León, se trabajo entre el Pico del Lobo y el Puerto de la Quesera habilitando cortafuegos. “Sin embargo, en una zona rocosa que ya considerábamos el punto más sensible, las llamas, empujadas por fuertes rachas de viento y una noche de altas temperaturas, saltaron y entraron en la provincia”, explicaba el alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo.

Sobre 200 hectáreas quemadas en Segovia

Sobre las 10:00 de la mañana del domingo 28 de septiembre, se desalojaban Riofrío de Riaza y La Pinilla, sobre una veintena de vecinos, de los que cinco finalmente pasaron la noche en hoteles de Riaza. Entrada la tarde, y beneficiado por una leve lluvia y temperaturas más bajas, los 300 integrantes del operativo conseguían estabilizar las llamas por la parte segoviana. El director general de patrimonio natural y política forestal de la Junta de Castilla y León, José Angel Arranz, informaba que tras devorar unas 200 hectáreas en Riaza (3.000 en total) el fuego está controlado, pero se seguirá trabajando esta noche (del lunes para el lector) en prevención de rebrotes. Se espera que los vecinos puedan volver a sus casas este mismo lunes.

Cerezo recrimina la labor de Castilla – La Mancha

La situación, por tanto, parece encarar su parte resolutiva, si bien desde Segovia, Cerezo, diputado provincial, no ahorraba críticas para con el operativo desplegado desde la Junta de Castilla – La Mancha, a quienes recrimina no haber actuado para evitar la expansión de las llamas a la parte segoviana. “Dejaron quemar la zona de brezo y lógicamente, las llamas siguieron hacia arriba, pegando al pinar y allí ya no la paras”, denunciaba el alcalde riazano.