7 Comments

Noche dura en Riaza por la expansión hacia la parte segoviana y desde Guadalajara del incendio que, desde hace una semana, calcina el macizo del Pico del Lobo, en pleno Guadarrama, una de las zonas de mayor valor ambiental del Sistema Central . En los días previos, y ante la posibilidad de que las llamas saltaran hacia Castilla y León, se trabajo entre el Pico del Lobo y el Puerto de la Quesera habilitando cortafuegos. “Sin embargo, en una zona rocosa que ya considerábamos el punto más sensible, las llamas, empujadas por fuertes rachas de viento y una noche de altas temperaturas, saltaron y entraron en la provincia”, explicaba el alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo.
Sobre 200 hectáreas quemadas en Segovia
Sobre las 10:00 de la mañana del domingo 28 de septiembre, se desalojaban Riofrío de Riaza y La Pinilla, sobre una veintena de vecinos, de los que cinco finalmente pasaron la noche en hoteles de Riaza. Entrada la tarde, y beneficiado por una leve lluvia y temperaturas más bajas, los 300 integrantes del operativo conseguían estabilizar las llamas por la parte segoviana. El director general de patrimonio natural y política forestal de la Junta de Castilla y León, José Angel Arranz, informaba que tras devorar unas 200 hectáreas en Riaza (3.000 en total) el fuego está controlado, pero se seguirá trabajando esta noche (del lunes para el lector) en prevención de rebrotes. Se espera que los vecinos puedan volver a sus casas este mismo lunes.
Cerezo recrimina la labor de Castilla – La Mancha
La situación, por tanto, parece encarar su parte resolutiva, si bien desde Segovia, Cerezo, diputado provincial, no ahorraba críticas para con el operativo desplegado desde la Junta de Castilla – La Mancha, a quienes recrimina no haber actuado para evitar la expansión de las llamas a la parte segoviana. “Dejaron quemar la zona de brezo y lógicamente, las llamas siguieron hacia arriba, pegando al pinar y allí ya no la paras”, denunciaba el alcalde riazano.
29 septiembre, 2025
¿Ha tocado al Hayedo de la Pedrosa?
29 septiembre, 2025
Normalmente los incendios forestales empiezan en las zonas arboladas y se paran cuando llegan a los páramos de plantas rastreras. Este incendio ha sido al revés, comienza en las parameras ralas y se extiende durante una semana hasta los apretados pinares;¿será debido a las nuevas condiciones, o a la ineptitud de alguien?
Sí, sería bueno que alguien diera explicaciones y que se planteen si están capacitados para dirigir estas emergencias.
29 septiembre, 2025
Mañueco está en Murcia, de cachondeo con sus amiguitos del PP. Luego contratará un poco de publicidad con OK Diario y arreglado. Por cierto Mazón también está en Murcia, mientras en Valencia hay alerta por fuertes lluvias.
29 septiembre, 2025
Manin no te enteras de nada, es un incendio de Castilla La Mancha que por desgracia ha entrado en tierras segovianas pero es un incendio de Castilla La Mancha donde gobiernan tus amigos del PSOE,y las competencias en materia de incendios son autonómicas. Quizás las autoridades castellano manchegas son las que no se han lucido demasiado.
29 septiembre, 2025
Aaaahhhh vale vale, que yo no me entero ¿Riaza está en Castilla la Mancha no? Entonces Mañueco se puede ir a la reunión de apandadores en Murcia tranquilamente, para que va a prever un fuego que tiene al lado si no es Castilla León. Es verdad si sí, cuando se queme la casa del vecino yo me voy a tomar unos vinitos por la plaza que si es la casa del vecino a la mía no llega. Máster de Génova 13 en Extinción de incendios impartido por Noelia Núñez.
29 septiembre, 2025
Sigues sin enterarte majo.
29 septiembre, 2025
Que raro sospechoso y significativo que el paraito Aceves no haya criticado a Page por la mala gestión del incendio..no se atreve no sea que ,dios no lo quiera, Sánchez caiga..y tenga que rendir pleitesía al nuevo amo Page..