Quiero comenzar compartiendo con los lectores un momento especial vivido hace unos días, exactamente el jueves día 10 de octubre, cuando el pleno del congreso aprobó por unanimidad la Ley para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible (conocida como Ley ELA). Confieso que apretar el botón del sí, me produjo una sensación positiva, acordándome de mucha gente, de los segovianos que lo padecen y en especial de mi paisana y familia, Pilar Merino Catalina, que lucha cada día.

Después de varios años y varios textos, el acuerdo entre los grupos políticos consiguió un texto integral y que avanza enormemente para las casi 4000 personas que en nuestro país sufren estas enfermedades neurodegenerativas graves. Llegó un poco tarde, pero llegó y con mas avances.

La ley pretende agilizar la evaluación de la dependencia, garantizar cuidados las 24 horas a pacientes en fase avanzada, establece un procedimiento de urgencia para la revisión de estos grados, con un plazo máximo de tres meses para su resolución, garantizar el servicio de fisioterapia, avanzar en investigación y proteger a los cuidadores, entre otras medidas.

Pero sin duda he vivido en directo en el hemiciclo del Congreso, uno de los episodios y momentos más vergonzosos de la historia reciente del parlamentarismo en nuestro país, cuando el portavoz parlamentario del grupo popular, el Sr. Tellado, exhibió y se destornilló de la risa de la imagen de varios socialistas asesinados por la banda terrorista ETA. De veras vomitivo, pero cuando después he leído las reacciones de las familias, todavía he sentido más dolor y asco, por esa utilización penosa ante la falta de proyecto político para ofrecer algo importante para el bienestar de la ciudadanía y sólo pretender revivir una banda terrorista que la sociedad derrotó hace más de 13 años y ya no existe.

En la sinrazón del PP y de Feijóo (más que nunca Fakejóo), en su falta de atención y en el grado de debilidad de su líder, que con un titular de prensa se desdice del trabajo de meses, en el caso de la trasposición de una directiva europea que apoyaron en varias ocasiones durante su tramitación en la cámara baja, que por otra parte ya se aplicaba por los tribunales, para el cumplimiento de penas de prisión en el ámbito de la unión europea, llegando a incumplir hasta el reglamento del Senado, para hacer creer que podían vetarla, sin presentar veto. Subrealista.

Cuando compruebo que el PP, sólo está dedicado a tapar sus casos de corrupción, con más de 30 casos pendientes, la condena esta semana al ex ministro Eduardo Zaplana y el flagrante de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que convive con su pareja, que ha reconocido varios delitos y reside en un piso pagado con fondos que huelen mal, haciendo denuncias contra el PSOE, basadas en recortes de periódicos digitales, financiados con fondos de administraciones gobernadas por el PP, me doy cuenta que nunca ofrecen ninguna mejora para la clase media y trabajadora, ni para las pymes o autónomos, sólo odio e insultos contra el gobierno y el PSOE; nada más. La realidad es que no les importa nada más que intentar derrumbar al gobierno, lo que le suceda a la ciudadanía, ya saben pasando del todo.

Confieso la dureza de comprobar, como todo un pueblo, como Cuéllar y la provincia en general, han quedado consternados por el brutal asesinato machista, de una de sus vecinas a mano de ex pareja, en Arroyo de Cuéllar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus redes sociales condenó este atentado machista, así como otros cargos socialistas. Por cierto, nadie del PP segoviano, perfil de partido o cargos más destacados, mencionaron en sus redes sociales o notas de prensa la tragedia, el día que conocimos el fatal desenlace. Para analizar el momento.

Otro momento que destaco es cuando compruebo como el ministerio de agricultura, de Luis Planas, consigue en Bruselas, anticipos para que los agricultores y ganaderos puedan percibir las ayudas directas de la política agraria común (hasta el 70 % de los fondos) y aquí el gobierno de Mañueco, en lugar de reconocer esta buena práctica, se dedica raudo y veloz a intentar vender que es de su cosecha este logro. Un poco de lealtad institucional de Mañueco, vendría bien a la Comunidad y sus gentes, ya que, aunque esos pagos tienen que ser ejecutados por la junta, la realidad es que sólo son meros transmisores, pero si cuela, me apunto un tanto. Nunca les importo la problemática del medio rural.

Y un momento diferente, ha sido el de comprobar como Fdez. Mañueco, presenta un “borrador fake de presupuestos”, sin registrarlo en las cortes, como relato para buscar un adelanto electoral en la Comunidad. Eso sí, demostrando que cuestiones claves, como el Plan de desarrollo industrial provincial, el nuevo hospital, siguen sin aparecer reflejados con claridad para poderlos desarrollar. Y después de rechazar el techo de gasto y la senda de estabilidad, en el congreso, lo que supone perder 12 millones de euros para los municipios de menos de 20.000 habitantes en la provincia de Segovia, ahora quieren dar lecciones de responsabilidad al PSOE, pidiendo con la boca pequeña, les apoyemos los presupuestos autonómicos. Auténtico manual del trilerismo político.

Apúntense un momento que puede ser en el futuro clave en esta estrategia, el Estatuto de autonomía de la Comunidad y la legislación de desarrollo, remarcan que el Presidente de la Junta no tiene capacidad de disolver las Cortes de forma anticipada cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura. Las últimas elecciones fueron el 13 de febrero de 2022, así que, hasta el 13 de febrero de 2025, tiene de plazo para poderlo convocar o por el contrario la cita sería para febrero del 2026. ¿Será ese el momento?