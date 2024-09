Microteatro “con humor” este fin de semana en La Cárcel

Con la llegada del mes de septiembre y el inicio de curso, vuelve también una nueva edición de “Microteatro en la Cárcel”, una iniciativa cultural consolidada y de gran aceptación entre el público segoviano, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Segovia, a través de la concejalía de Cultura, y en colaboración con la madrileña sala “Microteatro por Dinero”.

Las celdas de la Cárcel-Centro de Creación se abren este viernes 6 y el sábado 7 de septiembre para convertirse en el escenario de seis obras teatrales que giran en torno a las relaciones humanas, caracterizadas por el sentido del humor, el optimismo y las peculiaridades de las relaciones humanas y amorosas, dirigidas, la mayor parte de ellas, a todos los públicos.

“Riders”, “Mi huella en el sofá”, ¿Decide Truman?, “Hasta el fondo”, “Ella, Robot” y “Vive la vida”, son los títulos de las obras que se podrán ver este fin de semana y en las que el espectador descubrirá como no todos los superhéroes vuelan, la tecnología del teléfono móvil puede jugar una mala pasada, los asuntos laborales cambiar el destino cuando menos te lo esperas o como un robot sexual puede ser capaz de demostrar más humanidad que el propio ser humano. “Seis obras inteligentes, atrevidas, ingeniosas y lúcidas que demuestran el gran talento de sus creadores y de sus intérpretes que no necesitan más de quince minutos para demostrar que el teatro, como la sabiduría, no ocupa lugar o como en este caso, tan sólo quince metros cuadrados”, según ha indicado el concejal de Cultura Juan Carlos Monroy.

Esta propuesta cultural cuenta con el respaldo del público segoviano, ya que las celdas hacen que se genere una atmósfera especial tanto para los actores, que encuentran en las celdas un especio ideal para mostrar su trabajo, como para quien se acerca a disfrutar del “teatro más grande en el formato más pequeño”, de una manera original, cercana e intensa, como ha destacado la directora artística.

Las entradas de los espectáculos están disponibles en la web de Microteatro (www.taquilla.microteatro.es/segovia), y se pueden adquirir de manera individual, por un precio de 4 euros cada espectáculo, o para el ciclo completo de las 6 obras, a un precio de 21 euros. También podrán obtener las entradas en la taquilla de la Cárcel-Centro de Creación una hora antes de que dé comienzo el primer pase, previsto para las 19.00 horas el viernes 6 de septiembre, y para las 18.30 horas el sábado 7 de septiembre.