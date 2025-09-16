16 Comments

El anteproyecto de ley antitabaco, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, contempla la prohibición de fumar en terrazas, piscinas o marquesinas. Una medida que no convence a los hosteleros segovianos, que consideran que se trata de una restricción excesiva y perjudicial para la industria turística.

En declaraciones a Radio Segovia Cadena SER, el gerente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Segovia, Javier García, lamentó que esta normativa suponga “otro palo que nos dan al negocio, a la mejor industria que tiene España, que es el turismo”. A su juicio, estas medidas no hacen sino “poner palos en las ruedas” a un sector que fue clave en la recuperación tras la pandemia.

García defendió que debería prevalecer la libertad de elección: “Hay terrazas que no se fuman y hay terrazas que se fuman, pues da libertad también a la gente que elija, sobre todo libertad, que puedan elegir. Pensamos que menos prohibir y más concienciar”.

El representante de Hotuse subrayó además que los hosteleros no pueden convertirse en vigilantes: “Nosotros tampoco somos policías, no podemos estar detrás de los clientes para ver si fuman o dejan de fumar”. Considera que la medida resultará difícil de aplicar y generará conflictos innecesarios en un momento en el que “nuestros turistas vienen aquí, no tienen que estar pensando si pueden fumar o no fumar”.

La entrevista abordó también otros retos del sector, como la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. García advirtió de que supondría “otra complicación añadida” en la organización de turnos, vacaciones y descansos, con el consiguiente impacto en la rentabilidad: “Somos la industria que tira del carro y no hace más que ponernos pegas y problemas, pues así es muy difícil trabajar”.

Finalmente, lanzó una advertencia al Gobierno: “La vaca no da más leche y estamos en una fase en la que no hacen más que ordeñarnos y ordeñarnos, y eso va a traer bastantes problemas. Hay que dejar al empresario, hay que ayudarle cada día para que genere riqueza y empleo, no todo lo contrario”.