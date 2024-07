Más momentos para la historia

Después de cinco años, seis meses, y 21 días, el PP ha cumplido su deber constitucional de permitir la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ha dejado su histórico bloqueo. Todo ello en un acuerdo firmado en Bruselas y muy parecido al que rechazó Feijóo, en octubre de 2022. Será que ahora Ayuso y Aznar, se despistaron y no vieron venir que su pupilo, iba a pactar con el “malvado” PSOE.

El ultimátum del Presidente Sánchez hizo efecto y apenas dos semanas después sin atender a los “delirios de la derecha” de reformar primero la ley sin elegir al nuevo órgano de gobierno de los jueces, por fin se cerró el acuerdo y eso es bueno. Además, reafirma la idea de que el PP, ya reconoce que tenemos legislatura hasta 2027.

También creo necesario destacar que el dato oficial de subida del PIB en España hasta el 0,8 %, en el primer trimestre de 2024 y la previsión que a final de año estemos cerca del 2,5 %, es una excelente noticia y reafirma que se está realizando una política económica adecuada para asentar el estado del bienestar, crear empleo y riqueza y seguir por la senda de descenso de la deuda, que por efectos del covid ascendió a un nivel elevado.

Y otra noticia positiva es la publicación del Real Decreto ley 4/2024, de 26 de junio aprobado en el Consejo de Ministros, que prorrogó las rebajas del IVA en los alimentos básicos (pan, leche, frutas, aceite, etc.), rebajó el IRPF para eximir de tributación a quienes perciban el salario mínimo, actualiza las entregas a cuenta para las CCAA y las Entidades Locales recibiendo los mayores recursos económicos de la historia y sube el sueldo a los empleados públicos con efectos al día uno de enero de este año, con un 2 %, que podrá ser otro 0,5 % a la vista de la evolución del IPC a final de año. La pregunta es que va a votar el PP en el Congreso, cuando se convalide.

Pero en esta ocasión no quiero dejar de mencionar al cumplirse el primer año del PP y el alcalde Mazarías al frente del Gobierno del Ayuntamiento, la sensación que se palpa de que la ciudad padece bloqueo y retroceso. Mucha decisión improvisada e imprudente y con enorme falta de experiencia, claros caprichos. Si preguntas a cualquier ciudadano responderá que no se ha experimentado ningún avance en los grandes proyectos de desarrollo económico y urbano. Pero además se nota que la obsesión de Maza23, camino de Mazazo para la mayoría, es hacer lo contrario que los socialistas impulsamos desde el gobierno y despreciar cualquier colaboración de los socialistas para mejorar. La prueba evidente del fracaso es que no sacan pecho.

Ha dejado momentos para la historia, como la ya frase célebre y muy reveladora: “Aquí no hemos venido a perder dinero”. El alquiler de nuevos coches oficiales de alta gama, un Gobierno municipal que ha pasado de 7 a 10 concejales liberados con escasa gestión, el incremento desproporcionado en las partidas para publicidad institucional y atenciones representativas y protocolarias, el desastre del paseo de la Navidad, o el anuncio o bombo y platillo de cambiar el ferial al solar del antiguo regimiento, junto al campus de la UVA, y que tuvo que rectificar por falta de espacio para las atracciones de feria.

No es muy entendible la obsesión por atacar al tejido cultural o al movimiento vecinal, querer trasladar al edificio del CIDE el personal del ayuntamiento y su despacho, pero quizás con los avales anteriores, es que es el modelo del PP, es precisamente el de mirar a la ciudadanía desde un pedestal y tener poco contacto con la gente, con claro tufo autoritario y elitista. Sin olvidar que no permite a los portavoces acudir a las Juntas de Gobierno Local, que evidencia que no se fía ni de si mismo.

Es imperdonable empeñarse en querer ensombrecer el legado y prestigio de Segovia en materia cultural y dinamitar la amplia y diversa oferta cultural, accesible, gratuita y de calidad con la participación activa de los agentes locales, que se ha generado en los últimos veinte años en la ciudad, conocida y reconocida en el panorama nacional e internacional. Al igual que despreciar y paralizar la licitación del Módulo Cubierto de Atletismo, puede suponer retrasos y ya veremos por cuanto tiempo.

Pero lo que más me llama la atención de este año, ha sido el ‘pactus interruptus’ con la extrema derecha que, a pesar de llevar la firma de puño y letra del alcalde, le obligaron a despreciar y dejaron a la luz, que ni tiene palabra ni tiene autonomía de gestión. Es un asunto histórico de ridículo político, ya que quien se va a fiar de un alcalde que su propia firma no tiene ninguna validez.

Y al puro estilo del PP, prometió bajadas de impuestos a la ciudadanía en la campaña electoral (lo hacen en todos los ámbitos políticos), pero después desde el gobierno el alcalde ha subido en 2024 de forma importante los tributos a los segovianos (IBI, tasas, precios autobús, etc.). Todo ello en comparación con los Gobiernos municipales del PSOE, que gracias, a una buena gestión, congelaron tasas, impuestos y precios públicos en la última década manteniendo una alta calidad en la prestación de los servicios.

Y por ir finalizar, la miopía política de frenar en seco la implantación del Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de la Formación profesional (CITAR) en Segovia, con excusas poco consistentes y argumentos peregrinos, es un error histórico para la innovación empresarial y la sociedad segoviana no debe permitirlo.

Animo a mis compañeros del grupo municipal y de la agrupación local de Segovia a seguir con su papel como principal grupo de la oposición, ha seguir fiscalizando de forma seria, responsable y rigurosa, planteando propuestas en positivo para el bien de la ciudadanía. Segovia y sus gentes se lo merecen.