Más dinero para iglesias que para colegios: IU cuestiona las prioridades de la Diputación

Izquierda Unida ha mostrado su disconformidad con las bases de la subvención convocada por la Diputación de Segovia para la reparación, conservación y mejora de colegios de Educación Infantil y Primaria del medio rural en 2025. La formación considera insuficiente la partida, que asciende a 240.000 euros aportados a partes iguales por la Junta de Castilla y León y la institución provincial, y que obliga a los ayuntamientos a sufragar un 20% del coste de las actuaciones.

Según IU, la provincia cuenta con 89 centros educativos en el medio rural, más de 70 de ellos Centros Rurales Agrupados (CRA), gestionados por ayuntamientos con recursos limitados. La diputada provincial Ana Peñalosa subraya que los municipios se ven en ocasiones obligados a asumir inversiones que corresponderían a la Junta de Castilla y León, que “no atiende a sus obligaciones al respecto”.

La formación recuerda que el pasado año esta línea de subvención solo permitió atender al 29% de los centros educativos de la provincia y considera que la situación se repetirá en 2025 al mantenerse la misma cuantía presupuestaria. IU califica esta convocatoria como un “caramelo envenenado”, ya que obliga a los ayuntamientos a realizar aportaciones económicas adicionales.

Izquierda Unida ha criticado además que durante este ejercicio se haya aprobado una ayuda de 150.000 euros destinada a la reparación de iglesias y ermitas, cantidad que supera en un 25% la destinada a los colegios. “Es necesario cuidar el patrimonio, pero el deber de la institución es asistir a los municipios”, ha señalado Peñalosa.

La diputada ha recordado también que el gasto en publicidad y protocolo de la Diputación superará este año los 700.000 euros, “un 600% más de lo que se dedica al mantenimiento de colegios”, y ha anunciado que su grupo seguirá presentando propuestas para aumentar la inversión en centros educativos y reducir este tipo de partidas.