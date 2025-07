6 Comments

Para los marinos, el día de la Virgen del Carmen es fecha muy señalada, la más señalada del año. Pero no solo es importante la Señora para las gentes del mar, sino que su fiesta es celebrada en toda la Cristiandad, por doquier.

Por esa razón, y atendiendo a la amable invitación del cura párroco don Fernando Mateo, acudí el 16 de julio último a las solemnidades previstas para festejarla en la iglesia segoviana del Carmen, que además conmemoraba su sexagésimo aniversario. Fuimos allí tres los regidores presentes que quisimos representar a la Ciudad.

Recordemos que la parroquia del Carmen nació allá por el 1965, para dar atención a los vecinos de un barrio que por entonces conformaba la llamada Colonia Pascual Marín, a la que más tarde se sumaron las casas del Peñascal, y después pasó a llamarse de La Albuera, en memoria de una antigua y famosa dehesa así nombrada. De aquellos prados, y del barrio que hoy es uno de los más modernos y populares de Segovia, hemos de escribir pronto más por menor.

En 1960, aquel barrio naciente en un arrabal algo alejado de la ciudad, más arriba de la plaza de toros, estaba poblado de gentes recién llegadas a la ciudad desde los pueblos de la provincia, y no tenía ni siquiera aceras ni calles asfaltadas… Pero era ya un barrio vivo, que desde los años de 1952 celebraba sus propias fiestas vecinales.

La iglesia parroquial del Carmen, edificada entre 1963 y 1965 según proyecto del arquitecto segoviano don Pedro Escorial Escorial, es un templo de ladrillo rojo, de planta circular, abovedado, muy en la línea de las iglesias insertas en el proceso de renovación litúrgica de aquella época y de la inmediata postconciliar. La decoración interior se debe al artista segoviano Andrés Santa Teresa. El templo fue inaugurado el día del Carmen de 1965 por el entonces obispo don Daniel Llorente, aunque su torre, obra del mismo arquitecto, no levantó sus 23 metros de altura hasta 1972. Algo posteriores son las edificaciones de la casa del curato y los salones parroquiales, mientras que las vidrieras se pusieron entre 2009 y 2011. Mientras tanto, también se ha innovado en algunos elementos decorativos.

Desde entonces, y durante estos seis decenios, esta iglesia parroquial ha sido uno de los grandes ‘motores’ sociales del populoso y popular barrio de La Albuera, cuya feligresía, mayoritariamente ‘de aluvión’, no era precisamente rica. Fue la Iglesia, como en tantas otras ocasiones, la que vertebró el barrio, y lo dotó de vida y de recursos. En el templo y en sus salones han tenido lugar fiestas religiosas, procesiones, administración de sacramentos, catequesis de niños y adultos, misiones populares… Sí, por no solo actividades religiosas: también ha acogida un gran movimiento cultural y cívico: música, teatro, deportes, premios, grupos scout, aquel memorable teleclub que abrió el mundo a unos vecinos carentes de aparatos de televisión… Y un estupendo coro parroquial. Quiero insistir en ello: creo que es muy merecido el encomio de lo que tantas parroquias -rurales y de arrabal- hicieron y hacen por los vecinos en tantos tiempos complicados, aunque no quepa en estas pocas líneas.

Volviendo al día del Carmen, me sorprendió gratamente ver la iglesia tan llena de gente, no cabía un alma, y más aún ver la presencia de tantas familias jóvenes y de tantos niños. Todo rezumaba alegría, devoción y fervor, delatando una comunidad parroquial bien viva y potente. La misa -lo de ‘eucaristía’ me sigue sonando a cursi y pretencioso- que cinco sacerdotes concelebraron, presidida por el párroco don Fernando Mateo -que por cierto habló muy bien-, fue bien solemne y bien animada, como corresponde a una celebración festiva que conmemora una santa y memorable cena entre amigos -Cristo y sus discípulos-. Me gustó en particular que los padres y madres acudieran a comulgar junto a sus hijos, algunos muy pequeños, a los que el cura don Fernando persignó con cariño.

El coro que elevó nuestro espíritu durante la misa merece comentario aparte: no soy muy partidario de la música religiosa moderna -prefiero la sonoridad de la música barroca-, pero en esta ocasión oímos algunas composiciones muy acertadas. Al fin de la misa, un vecino del barrio hizo memoria emocionada de estos sesenta años de vida parroquial en el barrio, que él ha vivido en primera persona. Sentidas y bellas palabras.

Tras la misa, la procesión por las calles del barrio de la carroza con la bella imagen del Carmen con el Niño, ambos portando el célebre escapulario, seguida de los sacerdotes, autoridades municipales y un gentío bien numeroso, fue igualmente festiva y grata, amenizada por la música de las dulzainas y tamboriles, y por las danzas de los vecinos. Y fui obsequiado con unas rosquillas de nuestra tierra bien ricas, que mi familia ha agradecido mucho, Dios se lo pague a los generosos donantes.

Todo contribuyó a que esta fiesta parroquial de Nuestra Señora del Carmen en Segovia, unida a la misa y procesión celebrada a la misma hora en el convento de San Juan de la Cruz por los padres carmelitas, haya sido bien digna de la Estrella de los Mares… ¡Salve!